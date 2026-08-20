В Кремле заявили о нежелании разрывать договоры с НАТО и ЕС

Профильные российские ведомства не поддерживают идеи о денонсации соглашений России с НАТО, Евросоюзом, Всемирной торговой организацией (ВТО) и Международным валютным фондом (МВФ), заявил полпред президента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, эти документы «не исчерпали свой потенциал» и могут быть использованы как инструменты для диалога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Те договоры, которые я назвал,— это все-таки инструмент для общения с другими государствами. Если вы обратите внимание, и у главы государства, и у (главы МИД России.— "Ъ") Сергея Викторовича Лаврова всегда подход один: мы готовы к общению, мы от него не отказываемся»,— пояснил господин Минх в интервью ТАСС.

Полпред также заявил, что в уходящем созыве Госдумы две трети инициатив были поддержаны единогласно, что отражает «специфику сегодняшнего момента». Он утверждает, что консолидация и общества, и депутатов «достигла очень высокого уровня». «И, конечно, никаких 50 оттенков серого или иных каких-то цветов сейчас не возникает. Потому что либо ты за, либо ты против. Вот и все»,— добавил политик.

Законопроект о выходе России из МВФ был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2022 года, о выходе из ВТО — в марте 2022-го. Обе инициативы подверглись критике со стороны правительства. Против выхода из ВТО выступил в том числе МИД России. В августе 2025 года группа депутатов от фракции «Справедливая Россия—За правду» внесла еще один законопроект о выходе России из ВТО, но он был признан не соответствующим Конституции.