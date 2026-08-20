Макрон на 10 лет лишил экс-премьера Фийона привилегий
Президент Франции Эмманюэль Макрон на 10 лет лишил бывшего премьер-министра Франсуа Фийона возможности пользоваться правами и привилегиями великого офицера ордена Почетного легиона. Соответствующий указ опубликован в официальном госвестнике Journal officiel. Другим указом он на аналогичный срок был лишен привилегий ордена «За заслуги», высшую степень которого (кавалер Большого креста) он имеет, пишет La Depeche.
Фото: Christian Hartmann / Reuters
Франсуа Фийон занимал пост премьера Франции в 2007–2012 годах. Его имя связано с «Пенелопагейтом» — скандалом, который разразился во время президентской предвыборной гонки 2017 года, в которой участвовал экс-премьер. СМИ сообщили, что жена господина Фийона была фиктивно трудоустроена в парламенте. Перед первым туром выборов в отношении экс-премьера возбудили уголовное дело. В мае 2022 года он был приговорен к четырем годам лишения свободы, в том числе к одному году реального заключения. В апреле 2025-го отставной политик был освобожден от отбытия реального наказания. Его также обязали выплатить штраф в €375 тыс.