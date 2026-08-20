Макрон на 10 лет лишил экс-премьера Фийона привилегий

Президент Франции Эмманюэль Макрон на 10 лет лишил бывшего премьер-министра Франсуа Фийона возможности пользоваться правами и привилегиями великого офицера ордена Почетного легиона. Соответствующий указ опубликован в официальном госвестнике Journal officiel. Другим указом он на аналогичный срок был лишен привилегий ордена «За заслуги», высшую степень которого (кавалер Большого креста) он имеет, пишет La Depeche.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann / Reuters Фото: Christian Hartmann / Reuters

Франсуа Фийон занимал пост премьера Франции в 2007–2012 годах. Его имя связано с «Пенелопагейтом» — скандалом, который разразился во время президентской предвыборной гонки 2017 года, в которой участвовал экс-премьер. СМИ сообщили, что жена господина Фийона была фиктивно трудоустроена в парламенте. Перед первым туром выборов в отношении экс-премьера возбудили уголовное дело. В мае 2022 года он был приговорен к четырем годам лишения свободы, в том числе к одному году реального заключения. В апреле 2025-го отставной политик был освобожден от отбытия реального наказания. Его также обязали выплатить штраф в €375 тыс.