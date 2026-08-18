Гросси назвал удар по остановке в Энергодаре самым худшим инцидентом вблизи ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал военных командиров, ответственных за удары вблизи Запорожской АЭС, немедленно прекратить подобные атаки. Так он прокомментировал удар по автобусной остановке в Энергодаре. Произошедшее он назвал самым серьезным событием за всю историю станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Генеральный директор призывает военных командиров, ответственных за эти действия, а также всех, кто наносит удары по атомным электростанциям и/или их персоналу, немедленно прекратить эти неприемлемые действия, которые полностью противоречат семи основным принципам и пяти положениям и представляют серьезную угрозу ядерной безопасности и охране во время конфликта»,— говорится в заявлении МАГАТЭ в соцсети X.

Как отмечается в пресс-релизе, МАГАТЭ проинформировали, что утром 18 августа на автобусной остановке, которой пользуются сотрудники, направляющиеся на Запорожскую АЭС, взорвался беспилотник. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что один человек погиб, 17 пострадали.

МИД России обвинил Украину в попытке сорвать поездку Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. Он планировал посетить станцию 20-21 августа. По утверждению российской стороны, Украина «пригрозила гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России».

Лусине Баласян