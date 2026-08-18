Гросси назвал удар по остановке в Энергодаре самым худшим инцидентом вблизи ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал военных командиров, ответственных за удары вблизи Запорожской АЭС, немедленно прекратить подобные атаки. Так он прокомментировал удар по автобусной остановке в Энергодаре. Произошедшее он назвал самым серьезным событием за всю историю станции.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Генеральный директор призывает военных командиров, ответственных за эти действия, а также всех, кто наносит удары по атомным электростанциям и/или их персоналу, немедленно прекратить эти неприемлемые действия, которые полностью противоречат семи основным принципам и пяти положениям и представляют серьезную угрозу ядерной безопасности и охране во время конфликта»,— говорится в заявлении МАГАТЭ в соцсети X.
Как отмечается в пресс-релизе, МАГАТЭ проинформировали, что утром 18 августа на автобусной остановке, которой пользуются сотрудники, направляющиеся на Запорожскую АЭС, взорвался беспилотник. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что один человек погиб, 17 пострадали.
МИД России обвинил Украину в попытке сорвать поездку Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. Он планировал посетить станцию 20-21 августа. По утверждению российской стороны, Украина «пригрозила гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России».
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призывал прекратить атаки на станцию и прилегающие территории. Так, 31 мая 2026 года господин Гросси подчеркнул, что украинская атака на ЗАЭС поставила под угрозу семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности и пять конкретных принципов защиты станции, которые включают запрет на удары с территории объекта или в отношении него.
В МАГАТЭ призвали избегать военных действий вблизи ядерных объектов, и 3 мая 2026 года беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Этот инцидент не вызвал критических повреждений, но представители ЗАЭС отметили, что подобные удары угрожают ядерной безопасности.
Кроме того, 16 июля 2026 года Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, который привел к гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и водителя служебного автомобиля на границе промышленной площадки ЗАЭС и Энергодара. В МАГАТЭ указали, что это нападение является недопустимым и серьезной угрозой ядерной безопасности, а также призвали к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал.