МИД России обвинил Украину в срыве визита Гросси на Запорожскую АЭС

Украина сорвала планировавшийся на 20–21 августа визит гендиректора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявил МИД России. По версии российской стороны, Киев предупредил господина Гросси, что «не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

«Очевидно, что в складывающихся обстоятельствах Агентству не остается иного, как наконец признать, что угрозы в отношении ЗАЭС исходят именно от Украины, о чем российская сторона говорит уже на протяжении нескольких лет»,— прокомментировала представитель российского МИДа Мария Захарова.

Дипведомство выразило «глубокую обеспокоенность в связи с агрессивными и злонамеренными действиями» властей Украины. В министерстве также в очередной раз осудили поддержку Киева странами Запада.

15 июля главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и его водитель погибли при ударе беспилотника по служебному автомобилю. СКР возбудил дело о теракте. Глава МАГАТЭ назвал атаку недопустимым нападением, а также серьезной угрозой ядерной безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Убийство ядерщика признали терактом».