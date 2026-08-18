МИД России обвинил Украину в срыве визита Гросси на Запорожскую АЭС
Украина сорвала планировавшийся на 20–21 августа визит гендиректора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявил МИД России. По версии российской стороны, Киев предупредил господина Гросси, что «не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России».
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
«Очевидно, что в складывающихся обстоятельствах Агентству не остается иного, как наконец признать, что угрозы в отношении ЗАЭС исходят именно от Украины, о чем российская сторона говорит уже на протяжении нескольких лет»,— прокомментировала представитель российского МИДа Мария Захарова.
Дипведомство выразило «глубокую обеспокоенность в связи с агрессивными и злонамеренными действиями» властей Украины. В министерстве также в очередной раз осудили поддержку Киева странами Запада.
15 июля главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и его водитель погибли при ударе беспилотника по служебному автомобилю. СКР возбудил дело о теракте. Глава МАГАТЭ назвал атаку недопустимым нападением, а также серьезной угрозой ядерной безопасности.
Подробности — в материале «Ъ» «Убийство ядерщика признали терактом».
15 июля 2026 года МИД России прокомментировал гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, заявив, что удар беспилотника по его служебному автомобилю был целенаправленным. Министерство расценило этот инцидент как «преступный шаг Киева» и попытку создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать её сотрудников.
Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с марта 2022 года, и её контролирует АО «Росэнергоатом», дочерняя компания госкорпорации «Росатом». Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией вокруг станции. Например, в сентябре 2025 года он обсудил вопросы безопасности ЗАЭС с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.
В августе 2024 года Рафаэль Гросси заявил об эскалации угроз ядерной безопасности на Запорожской АЭС и призвал Россию и Украину к «максимальной сдержанности». В тот же период глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщал Гросси о «готовящейся провокации со стороны ВСУ» в отношении Запорожской и Курской АЭС.