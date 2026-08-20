По всему Крыму ограничили подачу электричества после атак БПЛА

Ограничения подачи электроэнергии действуют в Крыму из-за повреждения энергетических объектов после ночной атаки БПЛА, сообщило «Крымэнерго». По данным компании, хуже всего ситуация обстоит на северо-западе и востоке региона.

В «Крымэнерго» уточнили, что обесточены несколько населенных пунктов Южного, Центрального и Западного энергорайонов Крыма. Социальные объекты работают по резервным схемам электроснабжения. Также с 9:00 до 16:00 мск в Центральном энергорайоне отключат подачу электроэнергии для ремонта объектов инфраструктуры.

И. о. главы администрации Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что в городе остановлено движение трамваев. Также 20 августа детские сады будут работать в режиме сокращенного дня. В Севастополе утром ограничили подачу электроэнергии.

В Крыму регулярно фиксируют перебои с электроснабжением из-за атак беспилотников. 18 августа южная часть Крыма была обесточена. Электричеством в первую очередь обеспечивают стратегически важные объекты, включая больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры.