Развожаев: в Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
В Севастополе восстанавливается электроснабжение после введения ограничений. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Режим временного ограничения электроснабжения снят. Сейчас постепенно электроснабжение восстанавливается во всем городе. Где-то требуется ручное переключение ПС, бригады работают», — отметил он.
По его словам, пока без электроснабжения остаются только села Байдарской долины. Ориентировочно в течение нескольких часов подачу восстановят. Сейчас вводить графики ограничений не требуется, уточнил губернатор. Он призвал граждан не включать все электроприборы в квартире одновременно.
Утром 20 августа в Севастополе ограничили электроснабжение. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Также ранее сообщалось, что ограничения подачи электроэнергии действуют в Крыму из-за повреждения энергетических объектов после ночной атаки БПЛА. Хуже всего ситуация обстоит на северо-западе и востоке региона.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев неоднократно сообщал об ограничениях и отключениях электроэнергии в городе в течение 2026 года. Например, 20 августа 2026 года электроснабжение в Севастополе было временно ограничено для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы предотвратить аварию во всей энергосистеме. 30 июня 2026 года режим временного ограничения электроснабжения также вводился с 10:00 до 12:00 по московскому времени по команде Черноморского регионального диспетчерского управления.
В ряде случаев причиной отключений становились атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру, как это произошло 14 июля 2026 года, когда часть Севастополя осталась без электричества. Подобная ситуация была зафиксирована и 6 июля 2026 года, когда после атаки ВСУ было отключено электроснабжение, и социальные объекты перевели на резервные схемы. 24 июня 2026 года после серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре в Севастополе произошел блэкаут, затронувший большую часть Крыма.