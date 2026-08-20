Развожаев: в Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения

В Севастополе восстанавливается электроснабжение после введения ограничений. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Режим временного ограничения электроснабжения снят. Сейчас постепенно электроснабжение восстанавливается во всем городе. Где-то требуется ручное переключение ПС, бригады работают», — отметил он.

По его словам, пока без электроснабжения остаются только села Байдарской долины. Ориентировочно в течение нескольких часов подачу восстановят. Сейчас вводить графики ограничений не требуется, уточнил губернатор. Он призвал граждан не включать все электроприборы в квартире одновременно.

Утром 20 августа в Севастополе ограничили электроснабжение. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Также ранее сообщалось, что ограничения подачи электроэнергии действуют в Крыму из-за повреждения энергетических объектов после ночной атаки БПЛА. Хуже всего ситуация обстоит на северо-западе и востоке региона.