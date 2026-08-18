Южная часть Крыма обесточена после ночной атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали объекты энергоснабжения на южном берегу Крыма. Часть населенных пунктов осталась без света, сообщила пресс-служба «Крымэнерго» в «Максе».

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы, добавили в ведомстве. В «Крымэнерго» также рассказали о сложностях с подачей электроэнергии на северо-западе, востоке и юге полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее предупреждал жителей о временных отключениях электричества из-за повреждений после атак ВСУ. В регионе действует режим ЧС. Электричеством в первую очередь обеспечены стратегически важные объекты, включая больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры.