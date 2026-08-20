Россия нарастила закупки легковых авто из Китая до максимума с осени 2024 года

По итогам июля Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая до $1,39 млрд. Это стало максимумом с ноября 2024 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные таможенного управления КНР.

В месячном выражении закупки увеличились на 15%, в годовом — в 2,2 раза. В прошлом месяце Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей. В тройку импортеров также вошли Великобритания (закупки на $1,3 млрд) и Бельгия ($1,2 млрд).

Китай увеличил экспорт автомобилей в Россию почти в 2,5 раза: в первом полугодии 2026-го поставки превысили $6 млрд. В марте 2026 года китайский кроссовер JAECOO J7 стал лидером продаж в России, опередив многолетних фаворитов — Ford, Nissan и Kia. Также растут поставки в Россию китайских автозапчастей.

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