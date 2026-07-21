Китай накрутил пробег на российских дорогах

Китай увеличил экспорт автомобилей в Россию почти в 2,5 раза. В первом полугодии 2026-го поставки превысили $6 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Срок доставки сейчас достигает трех месяцев. Однако покупатели готовы подождать ради привлекательных цен и привычных брендов. В рейтинге по объемам поставок машин из КНР Россия занимает второе место, уступая только Великобритании. Там еще в марте 2026 года китайский кроссовер JAECOO J7 стал лидером продаж, опережая многолетних фаворитов — Ford, Nissan и Kia. Самые популярные модели — с небольшим объемом двигателя, говорит основатель компании Carintrade Павел Карин:

«Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Volkswagen Tharu — это те бензиновые машины, которые с завода идут до 160 сил. Дизельных машин в Китае практически нет.

Электрические гибриды спросом пользуются, но весьма ограниченным.

В последнее время запросов стало больше, но, опять же, когда человек посчитает общую цену, не всегда этот интерес превращается в итоге в покупку гибрида или тем более электрички, для которой все же нужна инфраструктура. Пока у человека нет частного дома со стабильной подпиткой электроэнергии либо места зарядки дома и на работе, он в таком авто не заинтересован».

За первую половину 2026 года в России было продано больше 600 тыс. новых легковых автомобилей. Импорт составил немногим более 30%. Но ассортимент китайских производителей постоянно расширяется, в том числе в бюджетном сегменте, рассказывает основатель E.N. Cars Евгений Забелин:

«В 2025 году в продаже не было новых бензиновых автомобилей стоимостью около 2 млн руб., а сейчас такие машины есть. Lynk & Co 06 стоит от 2,2 до 2,4 млн руб., Geely Coolray первого поколения — вообще 1,5 млн руб. Это дало большой рост продаж в этом сегменте. Ну и тренд этого лета — электромобили в районе 2 млн руб., например, Changan Q05. В Китае образовался дефицит, потому что его покупают не только в Россию, но и в страны Средней Азии. Если еще месяц назад это было просто оживление запросов, то теперь это вполне конкретный рост продаж. В день у нас продается сейчас больше 10 электромобилей».

Растет и интерес россиян к автомобилям с пробегом из КНР, отмечает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. В первом полугодии — плюс 30%. В то же время ввоз вторички из Южной Кореи упал на 60%:

«Спрос на новые автомобили, которые поставляют официальные дистрибьюторы, не растет, потому что все больше авто собирают на территории России из китайских комплектующих. Вторая составная часть — это альтернативный импорт, который осуществляют в основном физические лица. Вот эта часть очень сильно растет, к 2025 году — в два раза. И третья составная часть — это импорт из Китая автомобилей с пробегом, там рост кратный. Из Кореи существенно снизился поток, из Японии остался на прошлом уровне».

В первой десятке продаж новых автомобилей из Китая остается кроссовер Geely Monjaro.

Но в середине июня 2026-го стартовали продажи практически идентичного внедорожника — Волга К50. Поэтому к началу 2027-го показатели китайской версии могут заметно сократиться. Замыкает топ-10 Changan Uni-S, который также недавно получил российскую прописку на Калининградском «Автоторе». Поэтому в скором времени, вероятно, из Китая в Россию будут импортироваться исключительно глобальные бренды, покинувшие Россию. Если правила ввоза останутся неизменными.

Юлия Савина