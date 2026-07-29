Министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вероятность полномасштабного нападения России на Польшу отсутствует. В эфире радиостанции RMF FM он подчеркнул: «Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует».
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Вместе с тем глава оборонного ведомства обвинил РФ в наращивании деятельности в сфере диверсий, провокаций и пропаганды на территории Польши. По его словам, Россия усилила «гибридную войну», включая инциденты с применением дронов и ухудшение ситуации на Балтике.
Господин Косиняк-Камыш назвал текущие действия пропагандистских и диверсионных группировок системными провокациями и призвал страну готовиться к возможным провокациям, которые, по его предположению, могут быть попыткой создать ложные поводы для обвинений.
Президент России Владимир Путин во время последней прямой линии осудил утверждения о планах нападения на Европу, назвав их «чушью». Также замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял о готовности Москвы закрепить юридически отказ от нападения на страны ЕС и НАТО.
Глава польского МИД Радослав Сикорский в июне отмечал, что Варшава усиливает военный потенциал и готовится к возможным угрозам, при этом страна не отступит при защите своих интересов.
Заявления министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о «гибридной войне» и возможных диверсиях со стороны России вписываются в общую тенденцию нарастания напряженности в отношениях между странами. С началом военной операции России на Украине Польша неоднократно обвиняла Москву в организации диверсий и провокаций на своей территории. Среди таких инцидентов – взрывы на железных дорогах, поджоги торговых центров, нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками, а также предполагаемый шпионаж. Российская сторона, в свою очередь, отвергает эти обвинения.
На фоне этих событий дипломатические отношения между Россией и Польшей значительно ухудшились и практически «заморожены», как отмечал замглавы польского МИДа Марчин Пшидач в 2022 году. Варшава неоднократно высылала российских дипломатов по обвинениям в шпионаже и других действиях, не соответствующих их статусу. В ответ на действия Польши Россия также сокращала польское дипломатическое присутствие и закрывала консульства, объясняя это «зеркальными мерами» и «неоправданными шагами» польского руководства.