Министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вероятность полномасштабного нападения России на Польшу отсутствует. В эфире радиостанции RMF FM он подчеркнул: «Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Kacper Pempel / Reuters Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вместе с тем глава оборонного ведомства обвинил РФ в наращивании деятельности в сфере диверсий, провокаций и пропаганды на территории Польши. По его словам, Россия усилила «гибридную войну», включая инциденты с применением дронов и ухудшение ситуации на Балтике.

Господин Косиняк-Камыш назвал текущие действия пропагандистских и диверсионных группировок системными провокациями и призвал страну готовиться к возможным провокациям, которые, по его предположению, могут быть попыткой создать ложные поводы для обвинений.

Президент России Владимир Путин во время последней прямой линии осудил утверждения о планах нападения на Европу, назвав их «чушью». Также замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял о готовности Москвы закрепить юридически отказ от нападения на страны ЕС и НАТО.

Глава польского МИД Радослав Сикорский в июне отмечал, что Варшава усиливает военный потенциал и готовится к возможным угрозам, при этом страна не отступит при защите своих интересов.