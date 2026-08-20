Минобороны России сообщило об ударе по складам с БПЛА в Киеве

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в городе Киеве и Киевской области. Было поражено в том числе предприятие ООО «Файер поинт», где производили компоненты для БПЛА, а также ускорители для крылатых ракет «Фламинго», сообщило Минобороны РФ.

Удары наносили высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования, а также с помощью беспилотников. В числе пораженны объектов в Киеве:

склад «Укрспецсистемс», где производили компоненты для БПЛА, а также велась сборка самих дронов;

авиапредприятие;

ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и разные пилотируемые летательные аппараты;

склад боеприпасов, где хранились авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

По данным Минобороны РФ, в Киевской области поражены:

транспортно-логистический центр Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»), где хранили товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ;

склад горюче-смазочных материалов Бровары, где хранилось до 8 тыс. куб. м топлива для ВСУ.

Помимо этого вечером 19 августа в портах «Черноморск» и «Южный» были поражены склады с военным имуществом, следует из пресс-релиза российского оборонного ведомства.