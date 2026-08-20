Politico: в Азии пересматривают подходы к обороне после решений Трампа по КНДР
«Пренебрежительное отношение администрации Дональда Трампа» к Южной Корее заставило азиатских союзников США переосмыслить степень своей зависимости от Вашингтона в вопросах обороны. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники в регионе. На этой неделе американский президент объявил о сокращении совместных военных учений с Южной Кореей, а также — о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«Стоит ожидать обратного разворота на самодостаточность», — сказал один из источников издания. По его словам, «американские военные технологии по-прежнему лучшие, и для стран, уже зависимых от них, нецелесообразно и неэкономично переориентироваться или диверсифицироваться». Однако «те, кто может, будут больше инвестировать в самостоятельную оборону, чтобы в долгосрочной перспективе выйти из-под американского зонтика».
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил в среду , что правительство не было заранее уведомлено о решении США сократить продолжительность совместных учений на неделю. Он отметил, что президент Ли Чжэ Мён пытается укрепить диалог с американцами. Но эти переговоры «становятся всё более запутанными», сказал Politico еще один источник, знакомый с ходом обсуждений. «Военное министерство и американские войска в Корее пребывают в удивлении и пока остаются без конкретных планов», — добавил собеседник издания.
«Последние сигналы больше похожи на отказ США от участия в конфликте (азиатских стран с Северной Кореей. — "Ъ") , хотя сотрудничество, очевидно, продолжается, — отметил дипломатический источник Politico. — Но главный вопрос заключается не в намерениях США, а в их способности поддерживать обещанный уровень присутствия».
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ноябре 2026 года в Шэньчжэне во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
За несколько дней до этого, 17 августа 2026 года, Дональд Трамп приказал сократить масштабы и финансирование совместных военных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, начавшихся в тот же день и запланированных до 27 августа 2026 года. По словам Трампа, это было связано с его хорошими отношениями с Ким Чен Ыном и высокой стоимостью учений. В Сеуле, однако, заявили, что учения пройдут по графику, но приветствовали мирные инициативы США в отношении Северной Кореи.
Политические аналитики высказывают сомнения в эффективности потенциальной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, так как после их предыдущих переговоров ядерный арсенал КНДР продолжал укрепляться. В апреле 2026 года США частично ограничили Южной Корее доступ к спутниковым разведывательным данным о КНДР после того, как южнокорейский министр раскрыл информацию об урановых заводах Северной Кореи, основываясь на данных Пентагона.