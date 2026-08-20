Politico: в Азии пересматривают подходы к обороне после решений Трампа по КНДР

«Пренебрежительное отношение администрации Дональда Трампа» к Южной Корее заставило азиатских союзников США переосмыслить степень своей зависимости от Вашингтона в вопросах обороны. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники в регионе. На этой неделе американский президент объявил о сокращении совместных военных учений с Южной Кореей, а также — о намерении встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Стоит ожидать обратного разворота на самодостаточность», — сказал один из источников издания. По его словам, «американские военные технологии по-прежнему лучшие, и для стран, уже зависимых от них, нецелесообразно и неэкономично переориентироваться или диверсифицироваться». Однако «те, кто может, будут больше инвестировать в самостоятельную оборону, чтобы в долгосрочной перспективе выйти из-под американского зонтика».

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил в среду , что правительство не было заранее уведомлено о решении США сократить продолжительность совместных учений на неделю. Он отметил, что президент Ли Чжэ Мён пытается укрепить диалог с американцами. Но эти переговоры «становятся всё более запутанными», сказал Politico еще один источник, знакомый с ходом обсуждений. «Военное министерство и американские войска в Корее пребывают в удивлении и пока остаются без конкретных планов», — добавил собеседник издания.

«Последние сигналы больше похожи на отказ США от участия в конфликте (азиатских стран с Северной Кореей. — "Ъ") , хотя сотрудничество, очевидно, продолжается, — отметил дипломатический источник Politico. — Но главный вопрос заключается не в намерениях США, а в их способности поддерживать обещанный уровень присутствия».