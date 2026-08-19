Учения США и Южной Кореи сократят почти на неделю из-за реакции КНДР

Совместные военные учения Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield (UFS) решено завершить 21 августа, а не 27 августа, как первоначально планировалось, сообщает AFP со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Решение принято после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о сокращении масштабов UFS, пишет агентство. Как ранее объяснял сам господин Трамп, приказ обусловлен его нежеланием портить отношения с Пхеньяном.

КНДР последовательно осуждает проведение учений вблизи своих границ как попытки милитаризации региона со стороны США. Сегодня агентство ЦТАК опубликовало комментарий с обещанием ответить на учения «более очевидными действиями».

В материале проходящие с 17 августа UFS названы «прямой и откровенной угрозой обстановке безопасности нашего государства и региона». Тех, кто посягает на суверенитет и безопасность КНДР, Пхеньян обещает держать «под прямым прицелом разрушительных ответных средств». При этом в статье совсем не упоминаются как распоряжение Дональда Трампа урезать маневры, так и собственно решение военных о сокращении сроков учений почти на неделю.

Эрнест Филипповский