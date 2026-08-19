Учения США и Южной Кореи сократят почти на неделю из-за реакции КНДР
Совместные военные учения Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield (UFS) решено завершить 21 августа, а не 27 августа, как первоначально планировалось, сообщает AFP со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
Решение принято после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о сокращении масштабов UFS, пишет агентство. Как ранее объяснял сам господин Трамп, приказ обусловлен его нежеланием портить отношения с Пхеньяном.
КНДР последовательно осуждает проведение учений вблизи своих границ как попытки милитаризации региона со стороны США. Сегодня агентство ЦТАК опубликовало комментарий с обещанием ответить на учения «более очевидными действиями».
В материале проходящие с 17 августа UFS названы «прямой и откровенной угрозой обстановке безопасности нашего государства и региона». Тех, кто посягает на суверенитет и безопасность КНДР, Пхеньян обещает держать «под прямым прицелом разрушительных ответных средств». При этом в статье совсем не упоминаются как распоряжение Дональда Трампа урезать маневры, так и собственно решение военных о сокращении сроков учений почти на неделю.
В августе 2026 года президент США Дональд Трамп принял решение сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей Ulchi Freedom Shield, начавшихся 17 августа и запланированных до 27 августа, аргументируя это тем, что маневры портят отношения с КНДР, а также их дороговизной и нежеланием Сеула участвовать в «денуклеаризации» Ирана. Сокращение полевой программы было также обусловлено стремлением южнокорейских властей снизить напряженность в отношениях с КНДР.
В 2025 году КНДР регулярно называла ежегодные учения Ulchi Freedom Shield репетицией вторжения, и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял о необходимости быстрого расширения ядерного арсенала из-за военных учений США и Южной Кореи. В том же году Южная Корея и США 18 августа начали ежегодные совместные военные учения по отработке отражения угроз со стороны Северной Кореи, при этом Сеул перенес почти половину из 40 запланированных мероприятий с августа на сентябрь для снижения напряженности.
В 2018 году, во время своего первого президентского срока, Дональд Трамп уже приостанавливал маневры с Южной Кореей после первой из трех личных встреч с Ким Чен Ыном в июне, назвав учения «провокационными» по отношению к Северу.