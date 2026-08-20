В Севастополе ограничили подачу электроснабжения

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Михаил Развожаев неоднократно сообщал о временных ограничениях электроснабжения в Севастополе, которые связаны с перегрузом электрических сетей за пределами региона. Например, 30 июня 2026 года вводились двухразовые ограничения подачи электричества для ликвидации перегруза.

Эти меры также принимались после атак Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру. Так, 25 июня 2026 года после серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре в Севастополе и большей части Крыма наступил блэкаут, и вводились временные ограничения.

В ночь на 14 июля 2026 года после очередной атаки ВСУ на энергосистему в Севастополе был введен график веерных отключений: два часа со светом, шесть часов без него. 27 июля 2026 года электроснабжение большинства абонентов было восстановлено по временной схеме после ночного сбоя на электросетях, но дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохранялся, что привело к сохранению ограничений.