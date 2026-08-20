В Севастополе ограничили подачу электроснабжения
В Севастополе временно ограничено электроснабжение, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме»,— написал господин Развожаев в «Максе».
Глава города отметил, что ориентировочный срок восстановления подачи электроэнергии — несколько часов. «Как только станет ясен объем и сроки энергоограничений, то график будет опубликован в канале “Севастопольэнерго”»,— добавил он.
Губернатор Михаил Развожаев неоднократно сообщал о временных ограничениях электроснабжения в Севастополе, которые связаны с перегрузом электрических сетей за пределами региона. Например, 30 июня 2026 года вводились двухразовые ограничения подачи электричества для ликвидации перегруза.
Эти меры также принимались после атак Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру. Так, 25 июня 2026 года после серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре в Севастополе и большей части Крыма наступил блэкаут, и вводились временные ограничения.
В ночь на 14 июля 2026 года после очередной атаки ВСУ на энергосистему в Севастополе был введен график веерных отключений: два часа со светом, шесть часов без него. 27 июля 2026 года электроснабжение большинства абонентов было восстановлено по временной схеме после ночного сбоя на электросетях, но дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохранялся, что привело к сохранению ограничений.