Посол России рассказал об ужесточении Швейцарией выдачи виз россиянам

Посольство Швейцарии в Москве выдает визы россиянам преимущественно на даты поездки и по приглашению ближайших родственников, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин. По его словам, получение многократных виз «стало редкостью и практически невозможно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации Фото: Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации

«В последние месяцы наши соотечественники столкнулись с ужесточением политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам»,— сказал ТАСС господин Гармонин.

Как отметил посол, сложности в этом вопросе «не только сохраняются, но и усугубляются». Он рассказал, что проблема затрагивает и российских дипломатов, в том числе при поездках сотрудников российских загранучреждений в страны Шенгенского пространства.

Европейское издание Euractiv сообщало, что за прошлый год страны Евросоюза выдали гражданам страны 620 тыс. виз, что на 10% больше год к году. Причем подавляющее большинство из них — 77% — туристические. По данным Politico, 11 стран Европы призвали ужесточить въезд для российских туристов.