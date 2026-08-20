Посол России рассказал об ужесточении Швейцарией выдачи виз россиянам
Посольство Швейцарии в Москве выдает визы россиянам преимущественно на даты поездки и по приглашению ближайших родственников, сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин. По его словам, получение многократных виз «стало редкостью и практически невозможно».
Фото: Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
«В последние месяцы наши соотечественники столкнулись с ужесточением политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам»,— сказал ТАСС господин Гармонин.
Как отметил посол, сложности в этом вопросе «не только сохраняются, но и усугубляются». Он рассказал, что проблема затрагивает и российских дипломатов, в том числе при поездках сотрудников российских загранучреждений в страны Шенгенского пространства.
Европейское издание Euractiv сообщало, что за прошлый год страны Евросоюза выдали гражданам страны 620 тыс. виз, что на 10% больше год к году. Причем подавляющее большинство из них — 77% — туристические. По данным Politico, 11 стран Европы призвали ужесточить въезд для российских туристов.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в шенгенскую зону, к которой относится и Швейцария, а многократные визы стали выдаваться только ограниченным категориям заявителей. Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявлял в ноябре 2025 года, что Россия готовит ответные меры на запрет Евросоюзом выдавать многократные шенгенские визы россиянам.
Посол России в Берне Сергей Гармонин в марте 2026 года отметил, что Швейцария может быть одной из потенциальных площадок для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, но для этого Берн должен обеспечить надлежащие условия для доступа российских представителей без «надуманных ограничений». В апреле 2023 года Министерство иностранных дел Швейцарии вызывало Сергея Гармонина из-за угроз уголовного наказания в отношении журналиста швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung со стороны российского посольства в Швейцарии.