В Горном Алтае убили пять медведей за сутки после нападения хищника на туристку

За минувшие сутки пять медведей ликвидировали в Турочакском районе Республики Алтай, где хищник убил туристку из Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне минприроды республики выдало дополнительные лицензии на отстрел медведей в регионе. Тогда же власти ввели на территории Турочакского района комендантский час — с 20:00 до 10:00. В этот период запрещено находиться на улице, в лесополосах и за пределами жилых помещений без экстренной необходимости.

Кроме того, были созданы мобильные патрульные группы из сотрудников полиции и охотников для ночного дежурства.

Как писал «Ъ-Сибирь», ночью 19 августа на туристической базе в селе Артыбаш туристка вместе с женихом разбили палатку на берегу реки Бии на турбазе «Исток». Хищник вытащил девушку из палатки и утащил в лес, где объел конечности.

Александра Стрелкова