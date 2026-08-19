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обновлено 10:17

В Горном Алтае медведь вытащил туристку из палатки и убил в лесу

Медведь убил туристку в селе Артыбаш в Республике Алтай. Погибшей было 29 лет, пишет ТАСС.

По данным экстренных служб, инцидент произошел ночью 19 августа. Хищник вытащил девушку из палатки на туристической базе и утащил в лес, где объел конечности и прикопал. Местные жители попытались принять меры, но туристку не удалось спасти.

Погибшая была жительницей Новосибирской области. Прокуратура региона проводит проверки по факту произошедшего.

Александра Стрелкова

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