ABC: наркополиция США ведет расследование смерти актрисы Хайден Панеттьери
К расследованию смерти американской актрисы Хайден Панеттьери присоединилось Управление по борьбе с наркотиками США, сообщает ABC News со ссылкой на источники. При этом ведущим следственным органом остался департамент полиции Гринвилл в Южной Каролине. Согласно первоначальному полицейскому отчету, неизвестно, употребляла ли актриса наркотики или алкоголь на момент смерти.
Хайден Панеттьери умерла 17 августа в возрасте 36 лет. О смерти сообщила ее семья, какие-либо подробности не приводились. New York Post писала, что причиной смерти актрисы могла стать остановка сердца, вызванная передозировкой. Правоохранительные органы говорили, что не видят в смерти актрисы «признаков преступления».
Хайден Панеттьери снималась в кино с 11 лет. На счету актрисы более 60 ролей, в том числе в фильмах франшизы «Крик». В 2015 году она также озвучила одну из героинь в популярной видеоигре Until Dawn. В 2013 году Хайден Панеттьери обручилась с украинским боксером Владимиром Кличко. У них родилась дочь Кайя. В 2018 году пара рассталась, дочь живет с отцом.
Записи разговоров бригад скорой помощи с диспетчерской, оказавшиеся в распоряжении New York Post, указывают на то, что причиной смерти Хайден Панеттьери могла стать остановка сердца, вызванная передозировкой.
В августе 2025 года Управление по борьбе с наркотиками США также привлекалось к расследованию смерти актера Мэттью Перри.
За три месяца до смерти, в мае 2026 года, Хайден Панеттьери выпустила мемуары «Это я: Переосмысление», в которых рассказала об алкоголизме, опиоидной зависимости и постродовой депрессии. Ее дочь Кайя в настоящее время живет с отцом, украинским боксером Владимиром Кличко.