Умерла актриса из сериала «Нэшвилл» и франшизы «Крик» Хайден Панеттьери

В возрасте 36 лет умерла американская актриса Хайден Панеттьери. Об этом телеканал ABC News сообщил со ссылкой на заявление ее семьи. Причины смерти неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paramount Pictures Фото: Paramount Pictures

«С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической кончине нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой, которая приносила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, и миллионам зрителей, которые смотрели ее на экране»,— сказано в заявлении ее отца, Скипа Панеттьери.

Свою актерскую карьеру Хайден Панеттьери начала еще в детстве. Уже в 11 лет она получила премию молодого актера за фильм «Вспоминая Титанов». Известность ей принесла роль Клэр Беннет в сериале «Герои» (2006–2010). В 2012–2016 годы она снималась в телесериале «Нэшвилл», который принес ей две номинации на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

В общей сложности на счету актрисы более 60 ролей в сериалах и кино. Она снялась в том числе в фильмах «История с ожерельем» (2001), «Добейся успеха 3: Все или ничего» (2006), «Светлячки в саду» (2008), «Ночь с Бет Купер» (2009), «История Аманды Нокс» (2011), «Крик 4» (2011) и «Крик 6» (2023), «Эмбер Алерт» (2024), «Оно. Ночной кошмар» (2026). В 2015 году актриса озвучила одну из героинь в популярной видеоигре Until Dawn.

В 2013 году Хайден Панеттьери обручилась с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у них родилась дочь Кайя. В 2018 году пара рассталась, дочь осталась жить с отцом. Актриса рассказывала, что боролась с алкоголизмом и послеродовой депрессией. В феврале 2023 года внезапно умер ее брат Янсен Панеттьери. Ему было 28 лет, причиной смерти стали проблемы с сердцем.