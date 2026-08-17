Умерла актриса из сериала «Нэшвилл» и франшизы «Крик» Хайден Панеттьери
В возрасте 36 лет умерла американская актриса Хайден Панеттьери. Об этом телеканал ABC News сообщил со ссылкой на заявление ее семьи. Причины смерти неизвестны.
Фото: Paramount Pictures
«С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической кончине нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и силой, которая приносила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, и миллионам зрителей, которые смотрели ее на экране»,— сказано в заявлении ее отца, Скипа Панеттьери.
Свою актерскую карьеру Хайден Панеттьери начала еще в детстве. Уже в 11 лет она получила премию молодого актера за фильм «Вспоминая Титанов». Известность ей принесла роль Клэр Беннет в сериале «Герои» (2006–2010). В 2012–2016 годы она снималась в телесериале «Нэшвилл», который принес ей две номинации на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.
В общей сложности на счету актрисы более 60 ролей в сериалах и кино. Она снялась в том числе в фильмах «История с ожерельем» (2001), «Добейся успеха 3: Все или ничего» (2006), «Светлячки в саду» (2008), «Ночь с Бет Купер» (2009), «История Аманды Нокс» (2011), «Крик 4» (2011) и «Крик 6» (2023), «Эмбер Алерт» (2024), «Оно. Ночной кошмар» (2026). В 2015 году актриса озвучила одну из героинь в популярной видеоигре Until Dawn.
В 2013 году Хайден Панеттьери обручилась с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у них родилась дочь Кайя. В 2018 году пара рассталась, дочь осталась жить с отцом. Актриса рассказывала, что боролась с алкоголизмом и послеродовой депрессией. В феврале 2023 года внезапно умер ее брат Янсен Панеттьери. Ему было 28 лет, причиной смерти стали проблемы с сердцем.