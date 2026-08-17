NYP: причиной смерти Хайден Панеттьери могла стать передозировка наркотиков

Причиной смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери могла стать остановка сердца, вызванная передозировкой. Об этом пишет New York Post, в распоряжении которой оказались записи разговоров бригад скорой помощи с диспетчерской.

Как следует из записей, 16 августа в диспетчерскую поступил звонок от неизвестного человека о «женщине без признаков жизни» и с «остановкой сердца». Прибывшие по адресу медики сообщили, что пытаются реанимировать ее. Через несколько минут другая бригада сообщила, что находится по тому же адресу в связи с «передозировкой» и проводит «сердечно-легочную реанимацию». Почему на месте оказались две бригады медиков, не объясняется.

Как уже писал "Ъ", о смерти Хайден Панеттьери 16 августа сообщила семья актрисы. Свою актерскую карьеру Хайден Панеттьери начала в детстве. Известность ей принесла роль Клэр Беннет в сериале «Герои» (2006–2010). В 2012–2016 годы Хайден Панеттьери снималась в телесериале «Нэшвилл», за роль в котором актриса получила две номинации на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

Три месяца назад вышли мемуары госпожи Панеттьери «Это я: Переосмысление», в которых она рассказывала о своем алкоголизме и опиоидной зависимости, постродовой депрессии (ее дочь Кайя в настоящее время живет с отцом, украинским боксером Владимиром Кличко), абьюзе в семье и сложностях работы в Голливуде.

Полиция заявила, что не видит в смерти актрисы «признаков преступления». По информации правоохранительных органов, результаты патологоанатомического исследования станут известны сегодня.

Андрей Келекеев