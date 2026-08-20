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В челябинском ДС «Юность» назначили нового директора

Директором дворца спорта «Юность» в Челябинске назначен Александр Ачкасов. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Александр Ачкасов возглавлял спорткомплекс «Метар-Спорт» в 2020–2025 годах, после руководил автоспорткомплексом «Трасса 74». Предыдущего директора «Юности» Евгения Иванова уволили на прошлой неделе. «Трассу 74» до задержания по подозрению в получении взятки и еще несколько месяцев после возглавлял Сергей Ефимов.

Виталина Ярховска

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