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В Челябинске уволили директора ДС «Юность»

Директора челябинского дворца спорта «Юность» Евгения Иванова уволили. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе администрации города.

В комментариях для СМИ сам Евгений Иванов назвал это решение неожиданным, но в мэрии увольнение директора ДС таковым не считают. Местные власти также опровергли информацию о лишении должностей его подчиненных.

«Кадровое решение принято в рамках повышения эффективности системы управления в муниципальных спортивных учреждениях и в соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ. На текущую работу коллектива и его состав оно не повлияло»,— прокомментировали в городской администрации.

Евгений Иванов руководил дворцом спорта с июня 2020 года.

Виталина Ярховска

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