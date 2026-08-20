ЕР получила первую строчку в бюллетенях на выборах в трех регионах СФО из четырех

В Сибирском федеральном округе завершились жеребьевки для размещения наименований партий в бюллетенях на выборах региональных парламентов. Выборы этого уровня пройдут в Алтайском и Красноярском краях, Омской и Томской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В трех случаях из четырех первый номер получила «Единая Россия». Она возглавит перечень партий на выборах в омское законодательное собрание, в которых участвуют семь партий, в томскую законодательную думу (шесть партий) и заксобрание Алтайского края (семь партий). Только в Красноярском крае на первой строчке оказались «Новые люди», а ЕР заняла третью.

Как писал «Ъ», 5 августа в Центризбиркоме прошла аналогичная жеребьевка для бюллетеней на выборах в Госдуму РФ. В этом случае первый номер также достался единороссам.

Валерий Лавский