MS NOW: США скрыли уничтожение ключевой базы снабжения войск на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Пит Хегсет не стал придавать публичной огласке факт уничтожения Ираном главной базы снабжения ВМС США в Бахрейне. Американские военно-морские силы были вынуждены эвакуировать персонал и перевести операции по снабжению на британскую военно-морскую базу на острове Диего-Гарсия, в 2,2 тыс. миль от Персидского залива, следует из репортажа MS NOW.

На прошлой неделе стало известно о перебоях в снабжении авианосца USS Abraham Lincoln. СМИ писали, что корабль не заходил в порты более шести месяцев, а экипаж столкнулся с упадком духа из-за перебоев с продовольствием, дефицита предметов гигиены и проблем с системой водоснабжения. Со ссылкой на семьи моряков сообщалось также о нескольких попытках суицида. При этом президент США Дональд Трамп не стал комментировать ситуацию.

Пит Хегсет отверг заявления о нестабильном психическом состоянии военнослужащих на борту авианосца. USS Abraham Lincoln покинул порт Сан-Диего 21 ноября для планового развертывания в Тихом океане, но после эскалации конфликта с Ираном был экстренно переброшен на Ближний Восток. Контракт на пребывание в море у 5 тыс. военнослужащих должен был закончиться в мае, но с того момента он неоднократно продлевался. В общей сложности авианосец находится в плавании около девяти месяцев.

Влад Никифоров