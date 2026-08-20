MS NOW: США скрыли уничтожение ключевой базы снабжения войск на Ближнем Востоке
Глава Пентагона Пит Хегсет не стал придавать публичной огласке факт уничтожения Ираном главной базы снабжения ВМС США в Бахрейне. Американские военно-морские силы были вынуждены эвакуировать персонал и перевести операции по снабжению на британскую военно-морскую базу на острове Диего-Гарсия, в 2,2 тыс. миль от Персидского залива, следует из репортажа MS NOW.
На прошлой неделе стало известно о перебоях в снабжении авианосца USS Abraham Lincoln. СМИ писали, что корабль не заходил в порты более шести месяцев, а экипаж столкнулся с упадком духа из-за перебоев с продовольствием, дефицита предметов гигиены и проблем с системой водоснабжения. Со ссылкой на семьи моряков сообщалось также о нескольких попытках суицида. При этом президент США Дональд Трамп не стал комментировать ситуацию.
Пит Хегсет отверг заявления о нестабильном психическом состоянии военнослужащих на борту авианосца. USS Abraham Lincoln покинул порт Сан-Диего 21 ноября для планового развертывания в Тихом океане, но после эскалации конфликта с Ираном был экстренно переброшен на Ближний Восток. Контракт на пребывание в море у 5 тыс. военнослужащих должен был закончиться в мае, но с того момента он неоднократно продлевался. В общей сложности авианосец находится в плавании около девяти месяцев.
Глава Пентагона Пит Хегсет неоднократно оказывался в центре внимания в контексте ближневосточного конфликта. В апреле 2026 года сообщалось, что он передает президенту США Дональду Трампу ложную информацию о ходе операции против Ирана, а именно утверждал, что США установили «полный контроль над иранским небом». В марте 2026 года господин Хегсет одобрил запрос Центрального командования США о переброске на Ближний Восток 2,5 тыс. морских пехотинцев в связи с усилением атак Ирана на Ормузский пролив. При этом в мае 2026 года дипломатические источники сообщали, что страны Персидского залива намерены обсудить с США статус американских военных баз в регионе после завершения войны с Ираном, так как арабские страны стало тяготить американское военное присутствие.
Авианосец USS Abraham Lincoln был переброшен на Ближний Восток после эскалации конфликта с Ираном, хотя изначально направлялся в Тихий океан. Он продолжает обеспечивать морскую блокаду Ирана в Аравийском море вместе с авианосцем USS George H.W. Bush, несмотря на то что в апреле 2026 года авианосец USS Gerald R. Ford покинул Ближний Восток после рекордного 10-месячного развертывания. Иранские власти неоднократно заявляли о нанесении ударов по USS Abraham Lincoln, но ВМС США не подтверждали эти сведения. В то же время СМИ сообщали о проблемах с бытовыми условиями на борту USS Abraham Lincoln из-за его длительного пребывания в море.