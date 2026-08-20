Трамп: значимость Ормузского пролива снизится в будущем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в будущем будет играть менее важную роль для мировой торговли. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке вынуждает покупателей энергоресурсов искать альтернативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Вместе с этим строится большое число трубопроводов. Речь идет о рекордном количестве. Мне кажется, что Ормузский пролив станет менее важным, чем он был в прошлом»,— сказал американский президент (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Он добавил, что в качестве альтернативы США стали активнее экспортировать углеводороды.

В июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США ведут переговоры о строительстве трубопровода, который позволит транспортировать нефть из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива. По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, американские компании, занимающиеся транспортировкой и переработкой газа, намерены проложить около 14 тыс. км новых трубопроводов с инвестициями в $50 млрд. Спрос также связан с потребностью в электроэнергии для дата-центров и высокотехнологичных компаний.