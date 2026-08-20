Трамп: значимость Ормузского пролива снизится в будущем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в будущем будет играть менее важную роль для мировой торговли. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке вынуждает покупателей энергоресурсов искать альтернативы.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kylie Cooper / Reuters
«Вместе с этим строится большое число трубопроводов. Речь идет о рекордном количестве. Мне кажется, что Ормузский пролив станет менее важным, чем он был в прошлом»,— сказал американский президент (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Он добавил, что в качестве альтернативы США стали активнее экспортировать углеводороды.
В июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США ведут переговоры о строительстве трубопровода, который позволит транспортировать нефть из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива. По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, американские компании, занимающиеся транспортировкой и переработкой газа, намерены проложить около 14 тыс. км новых трубопроводов с инвестициями в $50 млрд. Спрос также связан с потребностью в электроэнергии для дата-центров и высокотехнологичных компаний.
2 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп призвал страны, зависящие от поставок нефти через Ормузский пролив, самостоятельно обеспечить освобождение пути, хотя ранее 21 марта он заявлял, что пролив «в определенный момент откроется сам». В тот же день, 2 апреля 2026 года, газета Financial Times сообщила, что страны Персидского залива обсуждают строительство новых трубопроводов для экспорта нефти и газа в обход Ормузского пролива, а Саудовская Аравия рассматривает возможность расширения нефтепровода «Восток-Запад».
Дональд Трамп 31 марта 2026 года заявил, что частичная блокада Ормузского пролива, на которую пошел Иран в условиях войны, больше не является заботой США, предложив заинтересованным странам самостоятельно восстанавливать судоходство. Он уточнил, что США близки к достижению целей военной операции в Иране и обдумывают свертывание войск на Ближнем Востоке. США не используют пролив, он им не нужен, заявил Дональд Трамп 20 марта 2026 года.