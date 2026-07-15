Bloomberg: США обсуждают перезапуск трубопровода в обход Ормузского пролива

США ведут переговоры о строительстве трубопровода, который позволит транспортировать нефть из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Рассматриваются разные варианты, однако обсуждения сосредоточены на ремонте трубопровода Киркук-Банияс, соединяющему северные месторождения Ирака с сирийским портом Банияс.

По информации собеседников агентства, спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак обсудил возобновление работы Киркук-Банияса с представителями обеих стран и компаниями, включая американскую нефтедобывающую компанию Chevron.

Представитель Госдепартамента США в разговоре с Bloomberg подтвердил поддержку усилий Ирака и Сирии по расширению торговых путей.

Накануне президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьер-министром Ирака Али Аль-Заиди. Американский президент заявил, что в скором времени объявит о масштабных новых партнерствах в нефтяной сфере.

Трубопровод Киркук-Банияс не работает более 20 лет. Он был запущен в 1952 году, однако в 1980-х годах из-за ирано-иракской войны был остановлен. В 2000 году его работу ненадолго возобновили, однако окончательно трубопровод перестал работать в 2003 году после серьезных повреждений инфраструктуры во время вторжения США в Ирак.