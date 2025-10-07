Американские энергетики инвестируют $50 млрд в новые трубопроводы

По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, которые приводит Financial Times, американские компании, занимающиеся транспортировкой и переработкой газа, уже прокладывают или запланировали проложить около 14 тыс. км новых трубопроводов. Эти проекты связаны с растущим экспортом сжиженного природного газа, в том числе благодаря спросу на энергию со стороны высокотехнологичных компаний и дата-центров. Таким образом, подсчитали аналитики, энергетические компании в течение следующих пяти лет вложат почти $50 млрд в новые трубопроводы.

По данным Управления энергетической информации США, ожидается, что потребление природного газа в США в этом году вырастет на 1% и достигнет исторического максимума в 25,8 млрд кубометров в сутки. Экспорт СПГ из США, крупнейшего в мире экспортера этого топлива, в сентябре уже достиг рекордного уровня в 9,4 млн тонн.

Евгений Хвостик