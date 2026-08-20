Объем рыночных размещений облигаций во втором квартале увеличился на 15%

Во втором квартале 2026 года инвестбанки установили новый рекорд на рынке корпоративных облигаций, проведя размещение 143 рыночных выпусков (без учета собственных) на сумму свыше 2,2 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Cbonds. Этот результат на 15% выше предыдущего рекорда, установленного в третьем квартале 2025 года, а также на 22% выше объема размещений годом ранее.

Первое место в рэнкинге крупнейших организаторов рыночных размещений (без учета собственных) после квартальной паузы занял Газпромбанк. Всего за квартал банк участвовал в организации 103 выпусков на 428,1 млрд руб. Следом шел лидер первого квартала Sber CIB, который участвовал в размещении 85 выпусков облигаций на 326,4 млрд руб. Третье и четвертое место в рэнкинге заняли Альфа-банк и Совкомбанк — 96 и 90 размещений облигаций на 236,8 млрд руб. и 231,4 млрд руб. соответственно. Замкнул пятерку «ВТБ Капитал Трейдинг», организовавший сделки на 188,8 млрд руб.

Вместе с тем объем размещений, приходящихся на пятерку крупнейших инвестбанков за минувший квартал, вырос год к году лишь на 0,8%, до 1,41 трлн руб. В итоге их доля снизилась с 79,1% до 64,6%. Несмотря на это, участники рэнкинга не отмечают какого-то принципиального изменения в расстановке сил.

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