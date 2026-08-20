В долг за компанию

Во втором квартале 2026 года инвестиционные банки разместили рыночные корпоративные облигации почти на 2,2 трлн руб., на 15% превзойдя рекорд третьего квартала 2025 года. После квартальной паузы рейтинг крупнейших организаторов возглавил Газпромбанк, потеснив на второе место Sber CIB. Из-за рекордных объемов размещений все большую роль начали играть менее крупные банки и брокеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Во втором квартале 2026 года инвестбанки установили новый рекорд на рынке корпоративных облигаций, проведя размещение 143 рыночных выпусков (без учета собственных) на сумму свыше 2,2 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Cbonds. Этот результат на 15% выше предыдущего рекорда, установленного в третьем квартале 2025 года, а также на 22% выше объема размещений годом ранее.

Первое место в рэнкинге крупнейших организаторов рыночных размещений (без учета собственных) после квартальной паузы занял Газпромбанк. Всего за квартал банк участвовал в организации 103 выпусков на 428,1 млрд руб. Следом шел лидер первого квартала Sber CIB, который участвовал в размещении 85 выпусков облигаций на 326,4 млрд руб. Третье и четвертое место в рэнкинге заняли Альфа-банк и Совкомбанк — 96 и 90 размещений облигаций на 236,8 млрд руб. и 231,4 млрд руб. соответственно. Замкнул пятерку «ВТБ Капитал Трейдинг», организовавший сделки на 188,8 млрд руб.

Вместе с тем объем размещений, приходящихся на пятерку крупнейших инвестбанков за минувший квартал, вырос год к году лишь на 0,8%, до 1,41 трлн руб. В итоге их доля снизилась с 79,1% до 64,6%. Несмотря на это, участники рэнкинга не отмечают какого-то принципиального изменения в расстановке сил. По словам управляющего директора — начальника управления рынков капитала Сбербанка Эдуарда Джабарова, конкуренция между организаторами всегда была достаточно высокой и сейчас остается такой же. Снижение доли крупнейших банков во втором квартале, по его мнению, во многом связано с очень большим объемом рынка и большим количеством сделок. «На таком рынке естественным образом появляется больше места и для других игроков»,— отмечает господин Джабаров.

Во втором квартале, из-за июньского решения Банка России сократить шаг понижения ставки произошел сильнейший за два года обвал на рынке госдолга, что могло сказаться на аппетите к риску не только у инвесторов, но и у организаторов размещений. «Снижение доли топ-5 скорее может объясняться особенностями структуры сделок конкретного периода, распределением крупных мандатов и более высокой активностью отдельных игроков за пределами первой пятерки. Это нормальная рыночная динамика, а не обязательно свидетельство перераспределения рынка в долгосрочном горизонте»,— отмечает директор департамента рынков капитала Совкомбанка Никита Реук.

Крупнейшие банки по-прежнему доминируют в сегменте крупных и наиболее сложных выпусков. В таких сделках, как отмечает Никита Реук, определяющими остаются дистрибуционные возможности, экспертиза в структурировании и устойчивые отношения с крупнейшими заемщиками и инвесторами. «В небольших и стандартных выпусках конкурировать может достаточно широкий круг банков»,— говорит господин Джабаров.

Во втором полугодии банкиры ожидают сохранения высокой активности эмитентов, даже несмотря на корректировку скорости снижения ключевой ставки. Руководитель блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков не исключает того, что результат по году может превзойти рекордный показатель 2025 года. Этому, по его словам, будут способствовать притоки ликвидности с долгового рынка (оценочно более 6,5 трлн руб. от купонов, оферт и погашений облигаций), а также перетоки с депозитов и денежного рынка. «Потребность компаний в рефинансировании остается значительной, поэтому крупные сделки на рынке, безусловно, будут. Если их доля в общем объеме размещений вырастет, это может привести и к некоторому восстановлению доли крупнейших организаторов»,— отмечает господин Джабаров.

Виталий Гайдаев