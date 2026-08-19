«Краснодар» дотерпел до победы

Второй тур группового этапа «пути РПЛ» FONBET Кубка России по футболу принес «Краснодару» вторую победу в соревновании в нынешнем сезоне. Прошлогодний финалист турнира на выезде со счетом 1:0 обыграл московское «Динамо», хотя и был менее активной командой на поле. Теперь в квартете «Краснодар» лидирует с пятью очками.

Этот матч предваряла церемония вручения приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Обладателем награды, учрежденной журналом «Огонек» в 1960 году, а с 2009-го вручаемой «Коммерсантом», второй год подряд был признан голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев. Он получил статуэтку из рук главы отдела спорта “Ъ” Гранта Косяна.

Само противостояние, в последние годы обросшее историей, и на этот раз получилось бодрым. Пусть обе команды на раннюю стадию кубка выставили, понятно, неоптимальные составы. Пусть обе долго просыпались.

За первые четверть часа запомнить можно было разве что парочку подходов хозяев. Сначала из-за пределов штрафной площади бил Виктор Окишор — попал в руку Магомеду Оздоеву, но судьи посчитали, что пенальти ставить было не за что: рука в естественном положении, вдоль тела. Затем примерно с той же точки попробовал силы Антон Миранчук, но и его выстрел заблокировал полевой, теперь уже без всякого намека на пенальти.

Затем игра пошла поживее. Дмитрий Скопинцев принял перевод на левом углу штрафной, обработал мяч и довел его до створа. Но угол был островат, а у Александра Корякина (сегодня ворота «Краснодара» защищал он, а не Агкацев) было предостаточно времени, чтобы подстроиться. В середине тайма первую — и очень симпатичную — атаку провел «Краснодар». Это была изящная комбинация с несколькими передачами в одно касание. Последняя из них была отдана пяткой. На острие очутился Хуан Боселли, легко переигравший голкипера «Динамо» Игоря Лещука. Но вскоре уругваец узнал, что кто-то из его одноклубников попал в офсайд: гол не засчитан.

На одну эту вылазку москвичи тут же ответили двумя своими. Метался мяч перед воротами «Краснодара» после углового. Неплохую контратаку столичного клуба разогнал Леон Зайдензаль: до его прострела лишь чуточку не добрался Иван Сергеев. Извлечь из вспышки пользу не вышло.

Под перерыв игра пошла еще более энергичная. Обмен неплохими ударами с дистанции. Обмен атаками с ходу. И наконец гол. Гол «Краснодара». Результативным выпад стал благодаря умным взаимодействиям игроков в штрафной и точным действиям Жуана Батчи на фланге. Его навес вроде бы был перехвачен, но шел в ту точку, где подбор наверняка достался бы кому-то из гостей. Достался Даниилу Уткину. Тот оставил мяч Казбеку Мукаилову, а 19-летний форвард низом поразил цель.

Продолжилась открытая игра и после перерыва. Выручать свою команду вскоре после начала второго тайма пришлось Лещуку — он успел к удару Уткина. Практически тут же полыхнуло на другом конце поля, но Корякин тоже был в порядке — он хорошо сгруппировался и не позволил отличиться Миранчуку, а добивание не получилось.

Когда таймер перевалил за 60 минут, инициативу вновь захватили динамовцы. Лучшие моменты были у двух вышедших на замены бразильцев — Артура и Бителлу. Первый пустил мяч мимо рамки, а с мощным ударом второго совладал Корякин. Заключительная десятиминутка тоже прошла под диктовку домашней команды, но гости с давлением справились. Счет 1:0 в пользу «Краснодара» устоял.

Теперь «Краснодар» с пятью очками лидирует в группе B (в первом туре он одержал победу над «Ахматом» лишь в серии пенальти). Грозненский клуб идет вторым с четырьмя баллами. Далее идут «Динамо», имеющее в активе три очка, и воронежский «Факел», очков пока не набравший.

Арнольд Кабанов