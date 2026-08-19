Трамп пообещал оснастить будущий бальный зал Белого дома дронами и бомбоубежищем

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с новым бальным залом в Белом доме возведут военный комплекс. По словам господина Трампа, система будет защищать резиденцию главы государства и весь Вашингтон от беспилотников.

«Крыша будет защищена от дронов. И на крыше будут дроны, много дронов, которые будут защищать Вашингтон и Белый дом. Это очень важно»,— заявил господин Трамп, показывая журналистам прогресс в перестройке резиденции. Он также заявил, что бальный зал будет оснащен бомбоубежищем.

Господин Трамп снес историческое Восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте бальный зал вместимостью 900 человек. Изначально анонсированный как частная инициатива президента США стоимостью $200 млн, проект со временем значительно расширился: в него включили подземные бункеры, медицинские объекты и вертолетную площадку. 7 августа апелляционный суд США обязал полностью остановить все наземные работы по строительству. Администрация Трампа обратилась в Верховный суд.

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