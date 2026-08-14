Трамп обратился в Верховный суд с просьбой разрешить строительство бального зала

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить строительство нового бального зала стоимостью $400 млн на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, сообщает CNN. В своем обращении администрация настаивает на том, что проект жизненно необходим для обеспечения безопасности главы государства, особенно в свете недавних покушений на его жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство бального зала на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, 13 августа 2026 года

Фото: Nathan Howard / Reuters Строительство бального зала на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, 13 августа 2026 года

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ранее суды низших инстанций постановили, что для реализации этого проекта президент обязан получить одобрение Конгресса. Было предписано приостановить работы над надземной частью бального зала, вместе с тем строительство подземной части было разрешено.

Проект строительства бального зала вместимостью 900 человек стал предметом острых политических и юридических споров. Первый иск против него в декабре 2025 года подал Национальный фонд сохранения исторического наследия. Изначально анонсированный как частная инициатива президента США стоимостью $200 млн, проект со временем значительно расширился: в него включили подземные бункеры, медицинские объекты и вертолетную площадку.

Екатерина Наумова