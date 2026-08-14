Трамп обратился в Верховный суд с просьбой разрешить строительство бального зала
Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить строительство нового бального зала стоимостью $400 млн на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, сообщает CNN. В своем обращении администрация настаивает на том, что проект жизненно необходим для обеспечения безопасности главы государства, особенно в свете недавних покушений на его жизнь.
Строительство бального зала на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, 13 августа 2026 года
Фото: Nathan Howard / Reuters
Ранее суды низших инстанций постановили, что для реализации этого проекта президент обязан получить одобрение Конгресса. Было предписано приостановить работы над надземной частью бального зала, вместе с тем строительство подземной части было разрешено.
Проект строительства бального зала вместимостью 900 человек стал предметом острых политических и юридических споров. Первый иск против него в декабре 2025 года подал Национальный фонд сохранения исторического наследия. Изначально анонсированный как частная инициатива президента США стоимостью $200 млн, проект со временем значительно расширился: в него включили подземные бункеры, медицинские объекты и вертолетную площадку.
Федеральный апелляционный суд США 7 августа 2026 года обязал полностью остановить все наземные работы по строительству бального зала стоимостью $400 млн на месте снесенного Восточного крыла Белого дома. Это решение подтвердило первоначальные судебные запреты, вынесенные окружным судом в марте-апреле 2026 года по иску Национального фонда сохранения исторического наследия, который утверждал, что Белый дом проигнорировал обязательные слушания и экспертизы.
Суд мотивировал свое решение тем, что Конгресс должен решать вопрос о строительстве такого бального зала, а не исполнительная власть в угоду желаниям конкретного президента. Исполнение решения приостановили на 14 дней, чтобы администрация Дональда Трампа могла подать апелляцию в Верховный суд США. Национальному фонду сохранения исторического наследия удалось добиться этого решения после того, как 27 октября 2025 года Белый дом уволил всех шести членов Комиссии по изящным искусствам, которые могли помешать строительству.
Проект строительства бального зала столкнулся с сопротивлением в Сенате США, где республиканцам в июне 2026 года пришлось отказаться от дополнительного финансирования в $1 млрд на обеспечение безопасности нового Восточного крыла. Этот шаг позволил протолкнуть приоритетный иммиграционный пакет на $70 млрд. Изначально Дональд Трамп анонсировал проект в 2025 году как личную инициативу стоимостью $200 млн, полностью финансируемую частными донорами. Однако со временем стоимость проекта выросла до $400 млн, а в него были добавлены бункер, больница и вертолетная площадка.