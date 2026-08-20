Безопасность тянет карман

Зарплатные предложения в сфере кибербезопасности выросли за полгода заметно больше, чем в ИТ в целом,— на 40%. По данным hh.ru, сейчас работодатели готовы предложить экспертам по защите инфраструктуры до 400 тыс. руб. По мнению экспертов, рост зарплат в информационной безопасности (ИБ) обусловлен вступлением в силу новых положений об ответственности профильных руководителей за защиту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными рекрутингового сервиса hh.ru по динамике зарплат в области кибербезопасности в России. Так, согласно данным платформы, средняя зарплата в сфере информационной безопасности за первую половину 2026 года выросла на 40% относительно первого полугодия 2025 года — с 82,8 тыс. до 115,6 тыс. В ряде случаев предложения достигают 400 тыс. руб., «при сочетании уникальной экспертизы и опыта».

Всего за первое полугодие, по данным hh.ru, в России было открыто 13,7 тыс. вакансий в сфере кибербезопасности.

Чаще всего это предложения для специалистов по защите данных и ИТ-инфраструктуры (42%), а также профильных директоров (32%). В топ-5 по востребованности у работодателей вошли DevSecOps и AppSec-специалисты, отвечающие за раннее обнаружение уязвимостей и защиту приложений, архитекторы ИБ и непосредственно разработчики ИБ-решений.

Как объясняют представители платформы, «компании готовы вкладываться в защиту от киберугроз, в том числе через привлечение квалифицированных кадров». Наиболее стремительный рост зарплатных предложений — в сегменте DevSecOps и AppSec-специалистов, сразу на 20%, до 275 тыс. руб., говорит директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

При этом заработная плата в сфере информационных технологий в целом рост в этом году почти не показывает. Так, медианная зарплата ИТ-специалистов в первой половине 2026 года — 191 тыс. руб., по данным «Хабр Карьеры», что на 4% больше, чем во втором полугодии 2025 года. Годом ранее рост составил всего 2%. В годовом выражении зарплаты в отрасли выросли ниже инфляции (в 2025 году 5,6%, по данным Росстата). В начале года представители отрасли объясняли, что компании пересматривают и сокращают ИТ-бюджеты, растет неопределенность, из-за чего бизнес осторожнее подходит к найму и пересмотру зарплат (см. “Ъ” от 9 февраля).

Исследование же компании «Инфосистемы джет» показало, что к середине лета треть студентов, которые учатся по направлению «кибербезопасность», рассчитывают в начале карьеры получать от 60 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц, а 16% ожидают стартовый доход от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

Сам рынок кибербезопасности в 2025 году достиг 364,4 млрд руб. Рост по отношению к 2024 году составил 16%, и при сохранении темпов сегмент должен к 2031 году превысить 1 трлн руб. (см. “Ъ” от 1 июня).

За год количество вакансий в сфере информационной безопасности практически не изменилось: минус 5% по России, приводят данные в Superjob. Для сравнения: рынок труда в целом показал снижение на 18%, ИТ-сфера — минус 20%, говорят в компании. Количество же резюме в кибербезопасности выросло на 16%, в ИТ — на 24%, а на рынке в целом — на 32%. «Кибербезопасность — одна из немногих сфер деятельности, для которой в 2026 году характерна устойчивость спроса на кадры»,— добавили в компании.

По мнению президента InfoWatch Натальи Касперской, такой скачок зарплат в кибербезопасности объясним вступлением в силу регуляторных требований по безопасности критической инфраструктуры, в том числе требований об ответственности вплоть до уголовной для директоров по ИБ. «Для злоумышленника, планирующего взлом, достаточно найти одну уязвимость в системе организации, тогда как отвечающим за защиту нужно покрыть всю инфраструктуру»,— напоминает она. Однако дальнейший резкий рост, по мнению эксперта, не предвидится, скорее заработные платы в ИБ «будут расти в соответствии с рынком».

Татьяна Исакова