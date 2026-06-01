Защита от хакеров растет в деньгах

Объем рынка кибербезопасности в 2025 году достиг 364,4 млрд руб. Рост по отношению к 2024 году составил 16%, и при сохранении темпов сегмент должен к 2031 году превысить 1 трлн руб. По данным аналитиков, отрасль постепенно уходит от срочной замены иностранных решений к более взвешенному выбору архитектуры и сервисных моделей. Участники рынка говорят о его консолидации, а также о росте внимания заказчиков к эффективности и окупаемости затраченных на безопасность средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Центр стратегических разработок (ЦСР) оценил объем российского рынка информационной безопасности в 2025 году в 364,4 млрд руб., что на 16,1% больше, чем годом ранее. По прогнозу авторов исследования, к 2031 году рынок может вырасти до 1,15 трлн руб. при среднегодовом темпе роста в 19,4%.

В исследовании отмечается, что основной спрос по-прежнему формируют средства сетевой защиты и защиты конечных точек (устройств или систем), однако быстрее других сегментов растут инфраструктурная, прикладная безопасность и защита данных. Отдельно авторы фиксируют рост значимости решений для управления доступом, а также смещение интереса заказчиков к сервисным моделям — MSSP, MDR и SOC-as-a-Service.

«Российский рынок кибербезопасности находится на рубеже между взрывным ростом и управляемой зрелостью»,— говорит заместитель директора группы компаний BI.ZONE Константин Левин. По его словам, темпы роста замедляются, но остаются двузначными, а среди драйверов рынка не только импортозамещение, но и рост угроз, регуляторное давление и спрос бизнеса на киберустойчивость.

В BI.ZONE считают, что наибольший спрос сейчас формируют экспертные сервисы, защита конечных точек и сетевая безопасность. При этом среди перегретых сегментов компания называет NGFW (межсетевые экраны нового поколения) и EDR (непрерывный мониторинг угроз): в них уже работают более десяти российских разработчиков, но рынок, по оценке BI.ZONE, в среднесрочной перспективе пройдет этап консолидации. К недооцененным направлениям в компании относят решения для безопасности AI/LLM, ASM и инструменты управления привилегированными и машиночитаемыми учетными данными.

В ГК «Солар» также считают, что рынок уже вышел из фазы экстренного импортозамещения. «Заказчики переходят от быстрой замены отдельных решений к осознанному выбору архитектуры, поставщиков и сервисных моделей»,— говорят в компании. Там оценивают рост рынка в 2025 году в 8–10%, до порядка 330 млрд руб., и связывают рост прежде всего с реальным спросом на киберустойчивость, а не только с эффектом замещения зарубежных решений.

По итогам 2025 года рынок ИБ перешел «от фазы очень быстрого роста к более сдержанной динамике», отмечает заместитель генерального директора Positive Technologies Максим Филиппов. По его словам, компании стали жестче оценивать проекты с точки зрения практического результата и возврата инвестиций, а заметным трендом стало смещение фокуса с импортозамещения как самоцели на прикладную эффективность решений. «В 2025 году заказчики заметно сместили фокус с формального внедрения отдельных средств защиты на их практическую результативность»,— говорит он.

В «Лаборатории Касперского» ожидают сохранения роста. Вице-президент по развитию бизнеса компании в России и странах СНГ Анна Кулашова отмечает, что российский рынок растет на уровне мирового CAGR, примерно на 11–12%, а на динамику влияют не только импортозамещение, но и расширение поверхности атак, рост цифровизации и геополитическая напряженность. По ее словам, наиболее привлекательными целями для злоумышленников остаются госсектор и промышленность, а в числе наиболее атакуемых отраслей также оказался ИТ-сектор.

По оценке Максима Филиппова, в ближайшие годы рынок ИБ в России будет расти умеренно, а усиливаться будут консолидация, спрос на интегральные платформы и решения, которые позволяют не только предотвращать инциденты, но и быстрее восстанавливать бизнес-процессы после.

Филипп Крупанин