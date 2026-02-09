Зарплатные выжидания

Средняя зарплата IT-специалистов в России к концу 2025 года почти не изменилась как относительно его начала, так и относительно второго полугодия 2024 года. В большинстве регионов показатель вырос меньше уровня годовой инфляции, при этом число резюме на одну вакансию, по данным рекрутинговых сервисов, сейчас рекордно высокое. Эти и другие общие экономические тренды могут привести к стагнации и даже точечным снижениям доходов в отрасли, опасаются участники рынка.

“Ъ” ознакомился с исследованием «Хабр» о зарплатах IT-специалистов во втором полугодии 2025 года. Из него следует, что медианная зарплата за период почти не изменилась относительно второго полугодия 2024 года и начала 2025 года и составила 183 тыс. руб. В основном на это повлияло торможение роста зарплат в регионах, где IT-специалистам платят в среднем 159 тыс. руб., отмечает представитель платформы. В Москве же средняя зарплата в индустрии составила за период 230 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб.

При этом в годовом выражении зарплаты в отрасли выросли ниже инфляции (в 2025 году составила 5,6%, по данным Росстата). Например, в Москве показатель увеличился лишь на 4%, в Нижнем Новгороде — на 1% и так далее. В «Хабр» отмечают, что ощутимее всего зарплаты выросли лишь в Волгограде (+15%), Челябинске (+14%), Омске (+13%) и Ростове-на-Дону (+11%).

В целом с января по август прошлого года российские работодатели открыли более 88 тыс. вакансий для программистов и разработчиков, отмечали в hh.ru (см. “Ъ” от 11 сентября 2025 года). Однако при заметном росте числа резюме работодатели видят нехватку квалифицированных кадров. Снижение спроса в связи с оптимизацией IT-бюджетов усугубляет дисбаланс.

В профильных компаниях тренд на стагнацию зарплат IT-специалистов подтверждают. «Массового повышения зарплат уже нет, зато стало гораздо больше точечных пересмотров компенсаций под ключевые роли и HiPo-сотрудников (High Potential — высокий потенциал.— “Ъ”), имеющих большое влияние на продукт и бизнес-результат»,— отмечает директор по персоналу IT-экосистемы «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс», входит в ПАО «Ростелеком») Александр Аверин. При этом часть запросов специалистов, сформированных в пиковые годы, рынок сейчас не подтверждает — ожидания по росту доходов приходят в соответствие с инфляцией и реальной производительностью, а не с тем, что «в IT все каждый год зарабатывают на 20–50% больше», уточнил он.

В целом текущий тренд во многом связан с общей экономической ситуацией — компании пересматривают и сокращают IT-бюджеты, растет неопределенность, из-за чего бизнес осторожнее подходит к найму и пересмотру зарплат, считает HR-директор компании Postgres Professional Ксения Замуховская. При этом сейчас на одну вакансию претендует чуть более 18 резюме, что является очень высоким показателем, отмечает основатель «Школы проектного менеджмента» Айгюн Курбанова, ссылаясь на данные hh.ru: «Это неслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет».

Стагнация медианной зарплаты IT-специалистов на отметке 183 тыс. руб. во второй половине 2025 года с ее отставанием от инфляции — это ожидаемая фаза зрелости российского IT-рынка после структурной перестройки, говорит руководитель проектов практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Ольга Вострикова. В результате в первой половине 2026 года не стоит ждать перегрева рынка, прогнозирует Александр Аверин. Он называет диапазон роста зарплат на 5–7% в среднем по рынку реалистичным, а двузначные прибавки будут скорее исключением для узких дефицитных направлений — ИИ, кибербезопасности, сложной инфраструктуры. «Там конкуренция за людей никуда не делась — и работодатели борются не только уровнем оклада, но и расширенным пакетом льгот, перекладыванием части дохода в годовые премии за результаты, мотивационные программы»,— отмечает эксперт.

В HRD Postgres Professional, наоборот, ожидают в первом полугодии 2026 года стагнацию или даже точечное снижение зарплат. «Во втором полугодии многое будет зависеть от макроэкономических показателей и готовности компаний снова наращивать инвестиции в IT»,— считают в компании.

Юлия Юрасова, Алексей Жабин