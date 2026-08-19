Гендиректору лейбла «Джем» продлили арест по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы продлил арест гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову по делу о мошенничестве. Он пробудет в СИЗО до 20 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Андрея Черкасова арестовали в ноябре 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признали основателей группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и Алексея Потехина. По версии следствия, господин Черкасов и связанные с ним лица попытались воспрепятствовать показу фильма «Руки вверх!» на российских стримингах. В августе 2026 года обвинения в мошенничестве также предъявили супруге гендиректора лейбла «Джем» Юлии Палийчук.
В ноябре 2025 года Андрей Черкасов был задержан по заявлению композитора Максима Фадеева, который утверждал, что гендиректор «Джема» подделал подписи в 1990-х годах, что привело к потере Фадеевым прав на музыку певицы Линды. Ранее, осенью 2024 года, между Сергеем Жуковым и Андреем Черкасовым возникли разногласия, когда издательство обвинило группу «Руки Вверх!» в использовании песен, права на которые, по утверждению «Джема», принадлежат им. В июле 2025 года Арбитражный суд Москвы ввел в отношении лейбла «Джем» начальную процедуру банкротства.
Помимо основателей группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и Алексея Потехина, потерпевшей по делу Андрея Черкасова также признана вдова композитора Вячеслава Добрынина — Ирина Добрынина. В мае 2026 года сообщалось, что Андрей Черкасов останется под стражей до 20 августа 2026 года. В декабре 2024 года Сергей Жуков обращался к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда России Ирине Подносовой с просьбой помочь в судебных спорах за права на песни коллектива, поскольку Андрей Черкасов подал более десяти заявлений о блокировке интернет-ресурсов с песнями группы.