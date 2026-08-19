Гендиректору лейбла «Джем» продлили арест по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы продлил арест гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову по делу о мошенничестве. Он пробудет в СИЗО до 20 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Андрея Черкасова арестовали в ноябре 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признали основателей группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и Алексея Потехина. По версии следствия, господин Черкасов и связанные с ним лица попытались воспрепятствовать показу фильма «Руки вверх!» на российских стримингах. В августе 2026 года обвинения в мошенничестве также предъявили супруге гендиректора лейбла «Джем» Юлии Палийчук.