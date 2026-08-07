Супруге гендиректора лейбла «Джем» предъявили обвинение в мошенничестве

Составлено ИИ-Ассистентъ

В ноябре 2025 года генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица. Дело возбудили по заявлению композитора Максима Фадеева, утверждавшего, что Андрей Черкасов подделал подписи в 1990-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды (Светланы Гейман) и не получал роялти 30 лет.

Помимо Максима Фадеева, потерпевшими по делу Андрея Черкасова признаны вдова композитора Вячеслава Добрынина Ирина, а также основатели группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин. 12 мая 2026 года Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест музыкального директора певицы Линды Михаила Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве с авторскими правами на песни Максима Фадеева; его дело объединили с делом Андрея Черкасова.

В феврале 2026 года Мосгорсуд уже переводил Андрея Черкасова из СИЗО под домашний арест, однако позднее он снова оказался под стражей.