Супруге гендиректора лейбла «Джем» предъявили обвинение в мошенничестве
Супруге гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова Юлии Палийчук предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), следует из карточки дела на портале судов общей юрисдикции. 6 августа суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Сам руководитель лейбла и владелец компании «Профит» Андрей Черкасов находится в СИЗО с конца 2025 года. Тверской суд Москвы продлил его арест до 20 августа. Его обвиняют в мошенничестве с авторскими правами. Среди пострадавших — вдова композитора Вячеслава Добрынина Ирина, компания «Первое музыкальное издательство», а также создатели коллектива «Руки вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин.
В ноябре 2025 года генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица. Дело возбудили по заявлению композитора Максима Фадеева, утверждавшего, что Андрей Черкасов подделал подписи в 1990-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды (Светланы Гейман) и не получал роялти 30 лет.
Помимо Максима Фадеева, потерпевшими по делу Андрея Черкасова признаны вдова композитора Вячеслава Добрынина Ирина, а также основатели группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин. 12 мая 2026 года Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест музыкального директора певицы Линды Михаила Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве с авторскими правами на песни Максима Фадеева; его дело объединили с делом Андрея Черкасова.
В феврале 2026 года Мосгорсуд уже переводил Андрея Черкасова из СИЗО под домашний арест, однако позднее он снова оказался под стражей.