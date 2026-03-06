Гендиректора лейбла «Джем» вернули в СИЗО из-под домашнего ареста

Тверской районный суд ужесточил меру пресечения гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову. Ему назначили заключение в СИЗО вместо домашнего ареста, сообщили в пресс-службе столичных судов. Решение связано с нарушением господином Черкасовым запретов.

Андрея Черкасова арестовали в ноябре 2025 года по обвинению в мошенничестве. Потерпевшими признали основателей группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и Алексея Потехина. 16 февраля Мосгорсуд перевел гендиректора лейбла под домашний арест.

Изначально дело возбудили 20 ноября 2024 года по факту самоуправства, однако позже его объединили с делом о покушении на мошенничество. ТАСС сообщили в правоохранительных органах, что господин Черкасов и аффилированные с ним лица поспособствовали незаконной блокировке фильма «Руки вверх!» на киноплатформах. В частности, фильм заблокировали на «Кинопоиске», «Иви», «Старте» и «Премьере». Андрей Черкасов не признал вину.

Никита Черненко