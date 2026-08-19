Число стобалльников и не сдавших ЕГЭ выросло в Нижегородской области

По итогам экзаменационной кампании 2026 года в Нижегородской области 176 выпускников сдали 201 единый госэкзамен (ЕГЭ) на 100 баллов: 176 человек получили высший балл по одному предмету, 24 — по двум и один — по трем. Вместе с тем почти вдвое выросло и число не сдавших ЕГЭ: со 125 в прошлом до 185 в этом году. Об этом на заседании комитета заксобрания по социальным вопросам доложил министр образования региона Михаил Пучков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Тот самый выпускник, получивший 300 баллов, уже поступил туда, куда он хотел. К сожалению, не в вуз нашего региона, так как у нас просто таких специальностей нет. Молодой человек стал студентом столичного вуза», — пояснил министр.

Как писал «Ъ-Приволжье», 300 баллов получил Илья Ковалев из лицея №38 в Нижнем Новгороде. Он набрал высший балл по русскому языку, профильной математике и физике. Выпускник планирует стать инженером-конструктором по ракетостроению и мечтает слетать в космос.

По сравнению с 2025 годом количество стобалльников выросло на треть: в прошлом году их было 135.

Всего Государственную итоговую аттестацию в Нижегородской области прошли 13,69 тыс. человек. По сравнению с 2025 годом их стало больше на 174. В дополнительные «президентские» дни основного периода сдачи ЕГЭ 2,96 тыс. выпускников воспользовались возможностью изменить свой балл: 2,14 тыс. человек (72,26%) его улучшили, 255 (8,63%) — не изменили, 565 (19,11%) — ухудшили.

Средний проходной балл в некоторые вузы Нижегородской области в этом году, как рассказал министр науки и высшего образования региона Виктор Анисимов, в 2026 году увеличился на 30%.

В ННГУ им. Н. И. Лобачевского он вырос со 140 в 2025 году до 190 в 2026 году, в НГТУ им. Р. Е. Алексеева — со 146 до 186, в ННГАСУ — со 134 до 187.

Самыми популярными направлениями для сдачи экзамена у школьников традиционно стали обществознание и информатика, отметил Михаил Пучков. «При этом мы ведем системную работу по тому, чтобы выпускники делали выбор в пользу предметов естественно-научного цикла», — добавил он.

Егор Емельянов