Почти 200 нижегородских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Максимальное количество баллов на ЕГЭ по состоянию на 25 июня в Нижегородской области набрали 197 человек. Это уже на 62 больше по сравнению с экзаменационной кампанией 2025 года, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном минобразования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что проведение экзаменов и подсчет результатов ЕГЭ продолжаются, итоговые цифры будут в августе.

На текущий момент 20 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам и один — по трем.

Больше всего высших баллов набрали по русскому языку (53 человека). На втором и третьем местах — физика (49 человек) и математика профильного уровня (44).

Химию на 100 баллов сдали 20 человек, историю и литературу — по 14, обществознание — 3.

Галина Шамберина