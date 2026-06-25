Выпускник нижегородского лицея набрал 300 баллов на ЕГЭ
Илья Ковалев из лицея №38 в Нижнем Новгороде набрал 300 баллов на ЕГЭ. Он получил высший балл по русскому языку, профильной математике и физике, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Выпускник лицея №38 Илья Ковалев
Фото: Правительство Нижегородской области
Он добавил, что выпускник планирует стать инженером-конструктором по ракетостроению и мечтает слетать в космос.
В 2025 году среди нижегородских выпускников 300-балльников не было. В 2024 году высший балл получили две выпускницы, они уехали из региона, поступив в московские вузы.