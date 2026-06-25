Выпускник нижегородского лицея набрал 300 баллов на ЕГЭ

Илья Ковалев из лицея №38 в Нижнем Новгороде набрал 300 баллов на ЕГЭ. Он получил высший балл по русскому языку, профильной математике и физике, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускник лицея №38 Илья Ковалев

Фото: Правительство Нижегородской области Выпускник лицея №38 Илья Ковалев

Фото: Правительство Нижегородской области

Он добавил, что выпускник планирует стать инженером-конструктором по ракетостроению и мечтает слетать в космос.

В 2025 году среди нижегородских выпускников 300-балльников не было. В 2024 году высший балл получили две выпускницы, они уехали из региона, поступив в московские вузы.

Галина Шамберина