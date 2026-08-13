Число заявлений от абитуриентов в нижегородские вузы увеличилось на треть

Количество заявлений на поступление в нижегородские вузы в 2026 году увеличилось на треть, сообщили в правительстве Нижегородской области со ссылкой на министра науки и высшего образования Виктора Анисимова. В 2026 году в вузах выделено более 9,6 тыс. бюджетных мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Одновременно увеличился проходной балл для зачисления абитуриентов, отмечается в сообщении. Так, в ННГУ им. Н. И. Лобачевского минимальный проходной балл вырос со 140 в 2025 году до 190 в 2026-м. В НГТУ им. Р. Е. Алексеева минимальный порог вырос со 146 до 186 баллов, в ННГАСУ — со 134 до 187 баллов.

Министр демографии Нижегородской области Игорь Пантюхин добавил, что в регионе остаются работать три четверти иногородних выпускников вузов.

Владимир Зубарев