Сестра Ким Чен Ына: КНДР не интересует сокращение военных учений США и Южной Кореи
КНДР не интересует решение США и Южной Кореи сократить совместные военные учения. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон — заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии страны. По ее словам, это не изменило провокационный и агрессивный характер подготовки.ты
«Если американская сторона рассчитывает представить принятые на этот раз меры как некий "жест доброй воли", то она не получит желаемого ответа»,— сказала Ким Е Чжон (цитата по ЦТАК).
Госпожа Е Чжон отметила, что КНДР рассматривает продолжающиеся американо-корейские учения как проявление враждебной политики в отношении страны. Северная Корея будет «придерживаться принципиального подхода, направленного на устранение угроз с позиции силы и обеспечение подлинного мира и стабильности».
Сестры северокорейского лидера добавила, что ей ничего не известно о недавних контактах президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Отношения главами двух государств Ким Е Чжон назвала прекрасными, но, уточнила она, это не говорит об изменении политики США.
Американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield официально проходят с 17 по 27 августа, однако AFP писало, что их сократили до 21 августа из-за реакции КНДР. Перед началом тренировок Дональд Трамп приказал сократить их масштаб и финансирование, поскольку это портит отношения США и КНДР. Американский президент также заявил, что после этого Ким Чен Ын отреагировал на его предложение о переговорах.
В 2026 году США и Южная Корея начали совместные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые продлятся до 27 августа и направлены на повышение боеготовности и отражение угроз, однако полевая программа учений была сокращена. Президент США Дональд Трамп 16 августа 2026 года заявил, что масштабы совместных военных учений с Южной Кореей будут существенно сокращены, мотивируя это нежеланием провоцировать Северную Корею и дороговизной маневров. Он также отметил, что Пхеньян не представляет угрозы и ведет себя уважительно на протяжении его президентства. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чен, в июне 2026 года заявляла, что КНДР никогда не откажется от статуса государства, обладающего ядерным оружием, и назвала ложными заявления США и Китая о планах по денуклеаризации Северной Кореи. Она убеждена, что учения угрожают безопасности жителей КНДР и «делают ситуацию на Корейском полуострове еще более опасной».