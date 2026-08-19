Сестра Ким Чен Ына: КНДР не интересует сокращение военных учений США и Южной Кореи

КНДР не интересует решение США и Южной Кореи сократить совместные военные учения. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон — заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии страны. По ее словам, это не изменило провокационный и агрессивный характер подготовки.ты

«Если американская сторона рассчитывает представить принятые на этот раз меры как некий "жест доброй воли", то она не получит желаемого ответа»,— сказала Ким Е Чжон (цитата по ЦТАК).

Госпожа Е Чжон отметила, что КНДР рассматривает продолжающиеся американо-корейские учения как проявление враждебной политики в отношении страны. Северная Корея будет «придерживаться принципиального подхода, направленного на устранение угроз с позиции силы и обеспечение подлинного мира и стабильности».

Сестры северокорейского лидера добавила, что ей ничего не известно о недавних контактах президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Отношения главами двух государств Ким Е Чжон назвала прекрасными, но, уточнила она, это не говорит об изменении политики США.

Американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield официально проходят с 17 по 27 августа, однако AFP писало, что их сократили до 21 августа из-за реакции КНДР. Перед началом тренировок Дональд Трамп приказал сократить их масштаб и финансирование, поскольку это портит отношения США и КНДР. Американский президент также заявил, что после этого Ким Чен Ын отреагировал на его предложение о переговорах.