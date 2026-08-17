Ким Чен Ын ответил на предложение Трампа о переговорах
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын отреагировал на его предложение провести переговоры. Это произошло после того, как американский президент приказал сократить масштабы совместных с Южной Кореей военных учений, передает Reuters.
«Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением. Мы неоднократно встречались, в том числе дважды разговаривали. Я его понимаю. Он понимает меня»,— сказал господин Трамп журналистам.
Американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield проходят с 17 по 27 августа. Накануне их старта Дональд Трамп отдал распоряжение сократить масштаб и финансирование тренировок. По его словам, это портит отношения США и КНДР, поскольку учения — «совершенно неуместный и враждебный сигнал».
Дональд Трамп поручил главе Пентагона «существенно сократить» масштаб ежегодных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield 16 августа 2026 года, накануне их старта. Американский президент объяснил свое решение хорошими отношениями с Ким Чен Ыном, а также назвал учения дорогостоящими и «враждебным сигналом» для КНДР.
Трамп также отметил, что сокращение масштабов маневров связано с нежеланием Сеула присоединиться к усилиям по «денуклеаризации» Ирана.