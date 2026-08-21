Из свежей почты

Ксюша Шилова, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 232 397 руб.

Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 28 тыс. руб.

При рождении дочка перенесла кислородное голодание. Ей диагностировали детский церебральный паралич. Мы лечились в медцентрах, занимались дома, но развитие идет медленно. В три года при поддержке Русфонда Ксюша прошла лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). В результате тонус мышц снизился, уменьшилась спастика. Сейчас дочка все еще не сидит и не стоит без поддержки, в суставах контрактуры. Лечение надо продолжать, а средств нет — одна воспитываю двоих детей. Пожалуйста, помогите! Анастасия Кононова, Краснодарский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Цели восстановительного лечения Ксюши — коррекция патологического тонуса мышц, улучшение двигательной активности, мелкой моторики рук, формирование речевых навыков».

Злата Варфоломеева, 15 лет, врожденная расщелина и рубцовая деформация нёба, требуется ортодонтическое лечение. 146 713 руб.

Внимание! Цена лечения 295 713 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 29 тыс. руб.

Дочка родилась с расщелиной нёба и пороком сердца. В два года ей прооперировали сердце, потом после двух операций закрыли расщелину нёба. Из-за врожденной аномалии нёба все лор-органы у Златы с патологией, челюсти отставали в развитии, прикус нарушен, зубы выросли криво. В 2022 году с помощью Русфонда мы начали ортодонтическое лечение. Удалось вытянуть и расширить верхнюю челюсть — зубы встали в ряд, дочке стало легче откусывать и жевать, она лучше говорит. Сейчас предстоит заключительный этап лечения, но возможности оплатить его у меня нет. Елена Варфоломеева, Рязанская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Злате предстоят плановые замены дуг, рентген-контроль для оценки динамики ортодонтического лечения, а затем удаление несъемной техники и закрепление результатов с помощью съемных и несъемных ретейнеров».

Давид Малышев, 6 лет, врожденная деформация левой стопы, требуется хирургическое лечение. 192 166 руб.

Внимание! Цена лечения 342 166 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб.

Сын родился с левосторонней косолапостью. В три месяца его при содействии Русфонда начали лечить по методу Понсети, и стопа выпрямилась. Мы строго соблюдали все рекомендации, Давид научился ходить. Но сейчас у него обнаружили рецидив деформации. При ходьбе сын быстро устает, жалуется на боль. Необходима операция, ее готовы провести опытные ортопеды из Ярославля. Но денег для оплаты дорогого лечения у нас нет. Прошу вашей помощи! Анна Малышева, Московская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мы проведем Давиду операцию по реконструкции заднего и среднего отделов стопы с фиксацией спицами (и последующим их извлечением). Надеемся, мальчик сможет нормально ходить и дальнейшее лечение не понадобится».

Тая Козлова, 6 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 369 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 33 тыс. руб.

В месяц у дочки выявили открытое овальное окно в сердце. Врачи надеялись, что оно со временем закроется. Тая росла активной, болела редко — поводов для тревоги не было. А минувшей весной у нее обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Теперь шансов, что он закроется сам, нет — напротив, есть риск увеличения дефекта. Доктора советуют, не дожидаясь осложнений, провести операцию. Закрыть дефект можно щадяще, без вскрытия грудной клетки. Но это дорого, оплатить операцию мы не в силах. Елена Козлова, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Таи врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Есть начальные признаки легочной гипертензии. Необходимо эндоваскулярное закрытие дефекта с помощью окклюдера. Операция щадящая, после нее девочка быстро восстановится, сможет вести активный образ жизни».

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