Матвей Яруллин живет с мамой, папой и старшей сестрой в Сургуте. Однако дома он не был с февраля. Мальчик проходит лечение в Санкт-Петербурге и прямо сейчас находится в стерильном боксе. У Матвея острый лимфобластный лейкоз. Три недели назад ему провели трансплантацию костного мозга, донором стала его мама Лариса. В боксе Матвей ждет, когда его иммунитет начнет восстанавливаться, а состояние улучшаться. Чтобы это случилось, очень нужны лекарства — иммуноглобулины и препарат револейд, который повышает уровень тромбоцитов. Однако родителям Матвея надо приобрести их самостоятельно, а стоимость лекарств — без малого полтора миллиона рублей. Таких денег у Яруллиных нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Матвея сильное раздражение слизистой рта и горла. Он питается через зонд и мечтает нормально поесть, как раньше

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ У Матвея сильное раздражение слизистой рта и горла. Он питается через зонд и мечтает нормально поесть, как раньше

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Матвей почти не выходит из стерильного бокса. Ему почти все время нехорошо. Изредка выйти получается — чтобы размять ноги. Но ненадолго и недалеко. Надев маску, конечно. А иногда к нему в бокс заходят люди, закутанные в медицинские стерильные одежды,— не понять сразу, кто это, похожие друг на друга, как инопланетяне.

— Низкий уровень иммунитета,— объясняет Лариса.

— Беречься надо.

Самому Матвею говорить сейчас трудно. У него сильное раздражение слизистой рта и горла. Он даже питается через зонд и внутривенно. Мечтает о том, чтобы нормально поесть, как раньше: маминых котлет, клубники килограмм. Малины. Арбуза, ему очень хочется арбуза!

Еще Матвею очень хочется домой в Сургут, где они с мамой уже не были полгода. Дома остались папа, сестра и кот Васька породы невская маскарадная. Три года назад котенком его подарили старшей сестре Матвея, но Васька выбрал брата — сильнее всего привязался к мальчику. Спал всегда вместе с ним. Теперь папа присылает фотографии: Васька ходит по дому совсем грустный, ждет.

В начале года ничто не предвещало беды. Матвей, как всегда, учился хорошо, бегал, прыгал, плавал с удовольствием. Был увлечен математикой. Обожал предмет «Окружающий мир» — и не только по учебнику изучал устройство этого самого мира, но сам что-то узнавал в интернете, делился с родителями. Однако в какой-то момент стал сильно уставать, даже уснул на уроке. Однажды у него поднялась высокая температура, появились боли в животе. Педиатр, вызванный на дом, дал направление на анализы, а анализ показал высокий уровень опухолевых клеток.

Тогда все завертелось так стремительно, что Лариса, описывает происходившее как сон:

— Наша жизнь поменялась так резко. Вот все было хорошо — а вот уже все совсем иначе, и Матвей в реанимации.

В реанимацию Матвей попал сразу, как только его срочно перевезли из Сургута в Нижневартовск. Лечение начали в тот же день. Однако первую химиотерапию мальчик переносил настолько тяжело, что ее пришлось на время останавливать. Затем ему были назначены еще четыре курса стандартной химиотерапии, высокодозная химия и два курса иммунотерапии.

Анализы показали ремиссию. Но лейкоз у Матвея осложнен генетической поломкой, из-за которой болезнь могла вернуться. Мальчику рекомендовали трансплантацию костного мозга.

— Мы долго искали неродственного донора,— рассказывает Лариса.— Но Матвей у нас такой уникальный — никого не нашли ни в России, ни за рубежом. Тогда донором стала я. Хотя мы совпадаем с ним на 50%, его организму нужны мои клетки. Выбора нет: они приживутся и начнут работать!

В стерильном боксе Матвею непросто. Почти все время он плохо себя чувствует, по большей части спит или просто лежит. Иногда бывают периоды, когда становится полегче,— тогда мальчик переписывается с друзьями, используя смартфон, который постоянно нужно протирать спиртовыми салфетками.

В стерильном боксе есть окно, которое не открывается. В окно видны высокие деревья. На них Матвей и смотрит. Иногда говорит, что ему настолько тяжело, что он больше не может. Но проходит какое-то время, немного, сколько требуется, чтобы преодолеть с маминой помощью такую понятную эмоциональную яму, и лечение продолжается.

В стерильном боксе Матвей терпит и ждет. Ждет, когда приживутся внутри его организма донорские клетки. Когда начнет восстанавливаться уровень иммунитета. Когда можно будет наконец выйти из бокса. Когда можно будет вернуться домой, обнять папу, сестру и кота Ваську.

А для начала просто съесть арбуз.

Для спасения Матвея Яруллина не хватает 774 875 руб. Заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «У Матвея острый лимфобластный лейкоз, осложненный генетической поломкой. После химио- и иммунотерапии, чтобы избежать рецидива в будущем, решено было провести мальчику трансплантацию костного мозга. Она прошла в начале августа, донором стала мама Матвея. Сейчас у него критически снижен уровень иммунитета. Для успешного приживления трансплантата и предотвращения тяжелых осложнений, в том числе жизнеугрожающих инфекций, Матвею необходима терапия иммуноглобулинами. Также ему требуется препарат револейд для стимуляции выработки тромбоцитов, которые препятствуют возникновению кровотечений». Стоимость лекарств 1 488 875 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 680 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 774 875 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Матвея Яруллина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Матвея — Ларисы Алексеевны Яруллиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Санкт-Петербург