Для спасения Матвея Яруллина не хватает 774 875 руб.

Заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «У Матвея острый лимфобластный лейкоз, осложненный генетической поломкой. После химио- и иммунотерапии, чтобы избежать рецидива в будущем, решено было провести мальчику трансплантацию костного мозга. Она прошла в начале августа, донором стала мама Матвея. Сейчас у него критически снижен уровень иммунитета. Для успешного приживления трансплантата и предотвращения тяжелых осложнений, в том числе жизнеугрожающих инфекций, Матвею необходима терапия иммуноглобулинами. Также ему требуется препарат револейд для стимуляции выработки тромбоцитов, которые препятствуют возникновению кровотечений».

Стоимость лекарств 1 488 875 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 680 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 774 875 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Матвея Яруллина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Матвея — Ларисы Алексеевны Яруллиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).