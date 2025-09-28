Рак умеет ждать

Число смертей от рака к 2050 году вырастет в мире почти на 75% по сравнению с 2023 годом — такой прогноз опубликован в авторитетном медицинском журнале Lancet. Причина этого — общее старение населения планеты, объясняют ученые. Российские эксперты согласны, что успехи медицины в других областях приведут к росту вероятности «дожить до своего рака». Однако они напоминают о значительном вкладе других факторов: курения, лишнего веса и экологических проблем.

Группа международных экспертов на основе базы данных проекта Global Burden of Disease оценила перспективы смертности от рака в планетарном масштабе. Это, напомним, вторая по распространенности в мире причина смерти после сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые подсчитали, что в 2023 году в мире было зарегистрировано как минимум 18,5 млн новых случаев онкологических заболеваний и 10,4 млн смертей от них (на 74% больше, чем в 1990 году). Для прогноза будущей ситуации исследователи разработали специальную статистическую модель. Она оценивала вероятные изменения основных факторов риска (например, распространенность курения в ближайшие 25 лет) и общий уровень социально-экономического развития стран, поскольку он напрямую влияет на качество медицинской помощи.

По прогнозам ученых, к 2050 году количество новых случаев рака в мире вырастет на 61% — примерно до 30,5 млн в год. Количество же смертей вырастет еще сильнее — на 75%, примерно до 18,6 млн в год.

Эта тенденция будет особенно заметна в бедных и средних по доходу странах, где смертность может вырасти почти вдвое, на 91%. В богатых странах рост будет ниже (+43%).

Вместе с тем ученые считают, что глобальный риск умереть от рака к 2050 году практически не изменится и даже может немного снизиться. Таким образом, дело в демографических изменениях планетарного масштаба: общее число смертей от рака возрастет, потому что пожилых людей в 2050 году будет гораздо больше, чем сейчас.

Глобальное старение населения действительно может привести к увеличению смертности от рака, согласен онколог клиники академика Ройтберга (АО «Медицина») Руслан Басанов: раковые заболевания чаще всего диагностируются у людей старшего возраста, поскольку с годами в клетках накапливаются мутации. Исполнительный директор Высшей школы онкологии Полина Шило обращает внимание на парадокс: высокой смертности от онкологических заболеваний следует ожидать именно в тех странах, где у населения выше уровень образования и лучший доступ к качественной медицине. Так происходит просто потому, что больше людей «доживают до своего рака».

При этом эксперты обращают внимание, что старение населения — лишь одна из возможных причин.

По словам Полины Шило, ожирение является важным фактором риска развития рака у молодых людей. Руслан Басанов указывает на употребление табака, алкоголя и плохую экологию: рак легкого особенно распространен в странах, где популярно курение и сильно загрязнен воздух. А рак желудка и кишечника обусловлен питанием, бедным клетчаткой, но насыщенным жирами и обработанным мясом. Число случаев рака молочной железы и шейки матки продолжает расти из-за проблем с программами скрининга и недостаточной вакцинации от вируса папилломы человека.

Отметим, согласно Минздраву РФ, число впервые диагностированных случаев злокачественных новообразований в России увеличилось с 674 тыс. в 2023 году до 698 тыс. в 2024-м. Больше всего новых случаев рака выявили в 2024 году в Москве (60 338), Санкт-Петербурге (29 865) и Московской области (32 953).

Наталья Костарнова