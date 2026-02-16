Росстат посчитал женские болезни

Заболеваемость раком молочной железы с 2015 года выросла более чем на четверть, следует из свежего сборника Росстата «Здравоохранение в России». В медучреждениях Минздрава тенденцию объясняют улучшением выявляемости онкологических заболеваний, активным вовлечением женщин в программы обследования и общим старением населения. Впрочем, врачи отмечают, что рак все чаще диагностируют у женщин младше 40 лет.

В свежем сборнике Росстата «Здравоохранение в России» собраны изменения ключевых показателей в структуре болезней женщин с 2015 по 2024 год. Так, заметно выросла заболеваемость злокачественными новообразованиями. Число впервые выявленных случаев увеличилось с 319,3 тыс. в 2015 году до 376,5 тыс. в 2024-м. Относительный показатель распространенности онкологических заболеваний вырос с 405,03 до 481,49 случая на 100 тыс. женщин.

Отдельно Росстат выделил рак молочной железы (РМЖ) — самый часто встречающийся у женщин вид рака в мире и России.

Рост здесь также заметный: с 66,6 тыс. до 84,5 тыс. выявленных случаев в год (с 84,5 до 108 случаев на 100 тыс. женщин). Показатели заболеваемости раком шейки и тела матки выросли с 41,2 тыс. до 45,6 тыс., а раком яичника — с 14 тыс. до 14,3 тыс. случаев. В Минздраве РФ не предоставили “Ъ” статистические данные по этим видам рака за 2025 год.

Заведующий отделением онкологии МНИОИ им. П. А. Герцена Азизжон Зикиряходжаев отмечает, что в мире на РМЖ приходится около 24% всех онкологических заболеваний у женщин. В России его доля составляет в среднем 20–22% — это устойчивая многолетняя структура заболеваемости, говорит господин Зикиряходжаев. Он считает, что рост абсолютного числа случаев болезни обсусловлен двумя позитивными факторами — улучшением выявляемости рака и вовлечением большего числа женщин в программы обследования. Он обращает внимание на то, что в «постковидные» 2020–2021 годы и в России, и во всем мире наблюдалось снижение зарегистрированной заболеваемости всеми злокачественными новообразованиями. Теперь показатели просто вернулись к прежнему уровню, что отражает «догоняющую» выявляемость. Врач добавил, что за последние 10–15 лет подходы к лечению РМЖ кардинально изменились: «Органосохраняющие операции стали стандартом, а реконструкция молочной железы не "дополнительной опцией", а частью лечения, направленной на сохранение качества жизни. Появились таргетные и гормональные препараты, сделавшие терапию более точной и щадящей. Пациентки живут долго и полноценно».

«Улучшенная диагностика, включая маммографический скрининг, способствует выявлению РМЖ на ранних стадиях. Это объясняет часть прироста, но все-таки не весь: заболеваемость растет устойчиво,— говорит завотделением дневного стационара Московского международного онкологического центра Айшат Бахулова.— Старение населения также усиливает тенденцию, поскольку риск заболеть повышается после 50–55 лет. Однако наблюдается и "омоложение" заболевания — рост выявляемости РМЖ среди женщин младше 40 лет. Ожирение, сахарный диабет, алкоголь, курение и недостаток физической активности напрямую способствуют росту риска развития рака молочной железы».

Число зарегистрированных случаев расстройств менструаций увеличилось с 535,7 тыс. до 696,2 тыс.

Здесь показатель на 100 тыс. женщин в возрасте 10–49 лет вырос с 1360,44 до 1801,34 случая (+32%). Это наиболее значительный рост среди всех категорий заболеваний. По словам акушера-гинеколога, репродуктолога Виктории Шустовой, он в значительной степени отражает повышение показателей обращаемости пациенток к врачам и выявляемости заболевания, а не исключительно реальное ухудшение репродуктивного здоровья. «При этом менструальный цикл — чувствительный индикатор психоэмоционального состояния. Хронический стресс, тревожные и депрессивные расстройства, нарушения сна и пищевого поведения могут приводить к ановуляции, удлинению или укорочению цикла, межменструальным кровотечениям. В последние годы вклад психогенных факторов в структуру обращаемости объективно вырос»,— говорит госпожа Шустова.

Количество диагнозов «бесплодие» в абсолютных числах снизилось с 94,2 тыс. до 67,9 тыс. случаев. Но показатель на 100 тыс. женщин в возрасте 18–49 лет после снижения до 192,52 в 2020 году вырос до 213,99 случая в 2024 году. В НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова заявили “Ъ”, что в России число женщин с бесплодием не меняется на протяжении последних десяти лет. Снижение абсолютного числа диагнозов «бесплодие» во многом связано с развитием и большей доступностью вспомогательных репродуктивных технологий, поясняет Виктория Шустова: «Расширение программ ЭКО и других методов лечения позволяет значительной части пациенток реализовать репродуктивную функцию, что влияет на статистический учет. Таким образом, речь идет скорее о повышении эффективности преодоления бесплодия, чем о полном исчезновении проблемы».

Наталья Костарнова