Путин поручил разработать программу восстановления складов после атак ВСУ
Поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил правительству подготовить соответствующую программу.
«При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне»,— уточнил господин Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам президента, на темпы экономического роста страны влияют несколько факторов, в том числе внешнее давление и удары по объектам промышленности и инфраструктуры. Однако критических последствий от этих атак «нет, не было и быть не может». Российская торговая инфраструктура, несмотря на ущерб, «действует эффективно и устойчиво», заверил Владимир Путин.
В июне 2026 года президент Владимир Путин поручал правительству и Минобороны свести к нулю последствия атак ВСУ по российской инфраструктуре. В том же месяце он заявил о необходимости наращивать производство средств ПВО, чтобы защитить гражданское население и минимизировать ущерб для экономики, а также отдельных отраслей производства.
В августе 2026 года Минэкономики России прорабатывало меры поддержки предпринимателей, понесших убытки из-за ударов БПЛА по складам Wildberries в Подмосковье, Ленинградской, Самарской, Тульской и Владимирской областях, Краснодарском крае и других регионах. Ранее, в декабре 2025 года, Владимир Путин осудил удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, отметив, что такие атаки не останутся без ответа.