Путин поручил разработать программу восстановления складов после атак ВСУ

Поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил правительству подготовить соответствующую программу.

«При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне»,— уточнил господин Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам президента, на темпы экономического роста страны влияют несколько факторов, в том числе внешнее давление и удары по объектам промышленности и инфраструктуры. Однако критических последствий от этих атак «нет, не было и быть не может». Российская торговая инфраструктура, несмотря на ущерб, «действует эффективно и устойчиво», заверил Владимир Путин.